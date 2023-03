Ara, toca votar!

Actualitzada 29/03/2023 a les 06:03

Diumenge vinent ens pronunciarem i designarem els elegits que ostentaran la responsabilitat de governar durant la pròxima legislatura. Fins avui, s’ha anat desenvolupant la campanya electoral, sense cap incidència, tal com estem sortosament acostumats. Els diferents candidats s’han pogut expressar en total llibertat i exposar detalladament els seus projectes. Un nombre important de propostes que, per cert, presenten unes similituds, però també unes diferències notables, que se sotmeten doncs al superior criteri dels ciutadans. Alguns s’han pogut queixar de la multitud de candidatures, quant a l’escrutini nacional. Ara bé, també es pot analitzar aquesta proliferació com un èxit democràtic, atès que un ampli ventall d’opinions diverses queden així degudament representades. Consegüentment, la tria dels electors sembla facilitada, atès que cadascun podrà estimar que una o altra de les diverses opcions correspon millor a les seves conviccions i opinions. Menció a part es mereixen tots aquells que han tingut la valentia d’exposar-se públicament, presentant-se al sufragi dels seus conciutadans, sense fer cas a les injustes i acostumades crítiques que segurament rebran a les xarxes, eina que protegeix l’anonimat per no dir la covardia d’alguns eterns insatisfets.Dit això, no m’atreviré avui a una previsió en relació amb el resultat final. Mentre l’elector no s’ha pronunciat, la incertesa continua regnant. Des d’una majoria absoluta fins a un Consell General fragmentat, totes les opcions queden obertes. I diumenge a la nit els analistes que s’hauran anticipat en el joc del pronòstic podran comprovar si es van equivocar. Ja ho veurem!Ara bé, el que no es pot discutir de cap manera –aquí sí que m’hi atreveixo– és que el ventall de propostes hauria d’implicar una participació important de l’electorat, tenint en compte, a més a més, els reptes que caldrà afrontar i resoldre la pròxima legislatura. D’altra banda, així s’agrairan els esforços desplegats pels diferents candidats i la seva dedicació al servei públic. I finalment una participació notable sembla imprescindible, per donar una forta legitimitat als futurs responsables, condició imprescindible per a una bona governança.