'És l'hora de passar a l'Acció'

El projecte d’Acció va néixer per aportar solucions als problemes reals de la ciutadania i ara ha arribat el moment d’explicar-los per fer que els andorrans i andorranes ens donin la seva confiança per governar el país els pròxims quatre anys. Andorra ha d’evolucionar al mateix temps que ho fa la nostra societat. S’ha d’obrir al món, trobar el seu encaix i defensar la sobirania que tant ens enorgulleix. En aquest sentit, en un entorn globalitzat en el qual estem vivint, hem de saber aprofitar els recursos que ens ofereix. Aquelles eines que ens permetin millorar el nostre futur i deixar un llegat positiu per als més joves. Com a dirigents polítics tenim el deure de convertir Andorra en un país on poder viure. Des d’Acció volem una Andorra que miri endavant, que pugui evolucionar sense por, amb confiança i amb il·lusió. Això se centra en alguns eixos que són essencials.L’accés a l’habitatge és un problema urgent i prioritari a solucionar. Des d’Acció volem augmentar el poder adquisitiu de la ciutadania i que això afavoreixi l’accés a un habitatge digne. Volem viure aquí, ens volem quedar a casa. Cercarem el suport de tots els actors implicats per trobar solucions estables i sostingudes que no empenyin cap ciutadà a marxar. Des d’Acció volem facilitar l’accés a crèdits tous per a l’adquisició de joves i famílies a les subhastes públiques per adquirir un primer habitatge. Des d’Acció incentivarem la col·laboració publicoprivada per a la rehabilitació d’habitatges que es destinin a lloguer assequible, i treballarem per acordar amb els comuns la cessió de terrenys per a la construcció d’aquest tipus d’immobles. En el mateix sentit, apostem per la creació del Registre de la propietat. Necessitem saber quants habitatges buits hi ha al país, quins formen part de la bossa de segones residències. Amb un Registre de la propietat tindrem una foto real del parc immobiliari i dotarem de més garantia jurídica el sector.La mobilitat serà sostenible o no serà. Hem de trencar els tabús i alliberar-nos per parlar de la mobilitat al país. Avui en dia no és sostenible i està molt lluny de ser-ho. Per això des d’Acció potenciarem decididament els mitjans de transport públic que poden desplaçar centenars de passatgers amb un sol vehicle i que alhora poden circular de forma segregada. És important destacar això perquè la nostra proposta de construir un tramvia entre Sant Julià i Escaldes-Engordany connectarà els habitants de tres parròquies mitjançant un transport que anirà per via segregada. És a dir, que afavorirà el compliment d’horaris de trajecte i descongestionarà la xarxa viària. Per això mantindrem de forma decidida la gratuïtat de la línia de bus i incentivarem el seu ús. La mobilitat sostenible implica treure cotxes de les carreteres i carrers del país.L’empresa i el comerç són la base del nostre projecte econòmic i els acompanyarem en el camí cap a la modernitat, l’eficiència i la diversificació. Això va aparellat amb les noves tecnologies, que obren oportunitats impensables en tots els àmbits possibles i amb les negociacions d’un bon acord amb la UE. Acció aposta per una professionalització de la gestió pública amb una Administració amable, eficient i digital que acompanyi la ciutadania i les empreses en la gestió dels canvis i que ningú quedi enrere. Com hem defensat en diferents ocasions, les institucions requeriran la col·laboració privada i, en aquest sentit, he de dir que establir els marcs de col·laboració ben definits comportarà un excel·lent retorn social. La nostra aposta es basa a ampliar les sinergies entre els sectors, modificar la Llei sindical per arribar a acords sectorials i potenciar el diàleg. Tenir la mà estesa per avançar amb millorar dels serveis, els programes i les accions més necessàries com els acords per les cotitzacions de la CASS o l’increment dels salaris mantenint la pressió fiscal.Continuarem treballant pel benestar i el suport a les persones més vulnerables avançant en la defensa dels drets de les persones amb discapacitat i la defensa de la igualtat i la diversitat en tots els àmbits. Tenim propostes clares dirigides a la gent gran que tenen un impacte directe en els nostres padrins i padrines, però indirectament en les seves famílies. Acció defensa introduir una tretzena paga d’un import lineal per a la gent gran. És una mesura possible i factible assumible pel Govern, i perfectament realista. Hem de donar solucions d’impacte directe que alleugereixin els problemes de la població.Des del primer dia que vaig començar com a dirigent, he defensat que a la política s’hi ha d’entrar amb il·lusió. Per canviar les coses, però sobretot per millorar-les. Per escoltar als teus veïns i per ajudar-los. Això és precisament el que ens mou a Acció. Tenim el convenciment que les propostes que defensem poden millorar la vida de la ciutadania i tenim la il·lusió, la capacitat i les ganes per portar-ho a terme. En aquestes eleccions generals, fes-nos confiança. Vota Acció!* Judith Pallarés, Candidata a cap de Govern d’Acció