Actualitzada 28/03/2023 a les 05:59

El Centre de Natura de la Cortinada fa temps que va tancar les seves portes. L’edifici, ara en desús, és un actiu ben emplaçat, en un entorn de natura idíl·lic i que té com a edifici annex Casa Masover, d’un alt patrimoni històric i tradicional. Tots dos són propietat del Govern, herència de Casa Rossell. Fa uns mesos vam anar a visitar els dos edificis, que estan en molt bon estat. També va coincidir amb un conjunt de converses mantingudes amb la direcció de l’Escola de formació de professions esportives i de muntanya (Efpem), en les quals ens van traslladar les seves necessitats d’espai, ja que pel creixement d’alumnes les aules que tenen al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino se’ls havien quedat petites. Per tot plegat, vam considerar una bona opció traslladar l’Efpem a Casa Masover i a l’antic Centre de Natura, ja que compta amb suficient espai per a les classes i per a altres necessitats d’alumnes i professors, i no requereix d’una inversió gaire important d’adequació. A més, se situa en un emplaçament ben connectat, a tocar de la natura, muntanyes i diferents serveis. A la vegada, l’arribada de l’Efpem a la Cortinada és una bona notícia per al poble, perquè generarà activitat i dinamisme. Aquest és un dels nostres compromisos si la ciutadania ens fa confiança el 2 d’abril vinent: donar una segona vida a l’antic Centre de Natura i a Casa Masover, a la vegada que donar resposta a les necessitats de l’Efpem. Un compromís que també dona continuïtat al treball de la darrera legislatura per reivindicar el nostre patrimoni arquitectònic. En tenim exemple a Encamp amb Radio Andorra (seu del ministeri de Turisme) i l’hotel Rosaleda (seu del ministeri de Cultura). També en tenim dos molt bons exemples a Ordino: Casa Rossell, que també es rehabilitarà properament, i l’hotel Casamanya, que albergarà el ministeri d’Agricultura i Medi Ambient. A la vegada, és una manera de posar en valor els professionals vinculats al sector esportiu i de la muntanya (monitors, entrenadors, guies, etcètera), cada vegada més sol·licitats al nostre país per com ens permeten donar a conèixer el territori des del respecte per l’entorn i del foment d’hàbits de vida saludables.*Sandra Codina, Candidata de la llista territorial d’Ordino de Demòcrates + ACO