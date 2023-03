Actualitzada 27/03/2023 a les 06:01

No sé com ho veuen els lectors, però aquests dies estem saturats d’informacions relacionades amb la campanya electoral. Per tant, toca parlar d’alguna cosa diferent i que ens pugui transportar amb la imaginació a un entorn esplèndid. Vull parlar de les papallones. I per què aquest insecte? Doncs per la seva elegància i majestuositat. Per tenir dos parells d’ales membranoses cobertes d’escates que arriben a ser de molts colors i amb formes diverses. Sovint són considerades com a símbols de bellesa i llibertat a causa de les seves delicades ales i la forma en què volen. Hi ha al voltant de 180.000 espècies de papallones a tot el món, i es troben en una àmplia varietat d’hàbitats, des de selves tropicals fins a prats i deserts. La majoria de les papallones s’alimenten del nèctar de les flors, i es poden veure durant l’estiu a la muntanya. Sempre m’ha cridat l’atenció el seu cicle de vida. Molts de petits vàrem criar papallones a casa en capses de sabates amb uns forats, i les anàvem observant dia rere dia com s’anaven transformant fins que apareix la papallona. Comencen com a ous que es desenvolupen en larves, anomenades també com a erugues. Les erugues passen per diverses etapes de muda abans de formar una crisàlide, on es produeixen els canvis finals abans de convertir-se en una papallona adulta. Les papallones tenen una gran importància ecològica com a pol·linitzadores, pel fet que ajuden a la reproducció de moltes plantes. També són una part important de les cadenes alimentàries als ecosistemes naturals, perquè serveixen com a aliment per a aus, rèptils, mamífers i fins i tot per a altres insectes. En moltes cultures, les papallones tenen un significat simbòlic, són considerades com a missatgers de bons auguris o de la mort, mentre que en altres se les associa amb la transformació i la resurrecció. La natura sempre ens ofereix espectacles increïbles i que hem de conservar. Així ens podem adonar de la importància que tenen cadascun dels seus elements per al bon funcionament de la vida. Espero que aquest article us hagi transportat mentalment al lloc on hagueu pogut gaudir durant una petita estona d’aquests insectes tan extraordinaris, i oblidar la campanya electoral durant uns moments.