Us necessito, m'ajudeu?

Actualitzada 24/03/2023 a les 05:53

Diumenge 19 de març a les 15 hores es va donar el tret de sortida a les eleccions generals del 2023 i per primera vegada hi concorro com a número tres amb Acció, un moviment polític que defensa la llibertat individual, la diversitat, la igualtat, la sostenibilitat i la defensa de l’interès general.La Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat fou signada per Andorra el 27 d’abril del 2007 i ratificada l’11 de març del 2014. Els principis i els drets que es despleguen a la convenció comporten un canvi en el concepte i l’enfocament de la discapacitat, en què la persona amb discapacitat passa a ser subjecte titular en drets i l’Estat signant està obligat a garantir que l’exercici dels mateixos drets siguin plens i efectius.La convenció en el seu preàmbul reconeix la diversitat de les persones amb discapacitat, així mateix amb accessibilitat disposa que amb la finalitat que les persones amb discapacitat puguin viure independentment i participar plenament en tots els aspectes de la vida els estats part han d’adoptar totes les mesures.Sense accessibilitat no podrem accedir mai a gaudir d’una inclusió plena, l’accessibilitat i el disseny universal és el que marca les directrius perquè es compleixi la convenció, a més, respon positivament a la diversitat de les persones i a les diferències individuals.Per primera vegada teniu l’oportunitat perquè la veu de la discapacitat entri al Consell de la mà d’Acció, ens heu de donar la vostra confiança a través del vostre vot, amb el vostre suport les vostres veus seran escoltades en un hemicicle que ni tan sols es van dignar a fer-lo accessible per a cadires de rodes, ni han pensat mai que una persona amb sordceguesa pugui arribar a ser consellera o que les sessions del Consell General que es transmeten en directe estiguin subtitulades.La vostra lluita és la nostra lluita, confieu en nosaltres i voteu Acció per una Andorra inclusiva.