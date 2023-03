Telebrossa de 8TV

Actualitzada 23/03/2023 a les 06:08

Fa temps que he deixat de mirar la televisió. Miro sèries, pel·lícules o documentals que m’interessen a les plataformes (i també el Barça, sí), però la resta de contingut en directe que emeten les televisions el trobo soporífer i superflu, i més si es tracta de telebrossa. En les últimes setmanes m’han arribat a través de les xarxes píndoles d’aquest darrer cas: un programa en el qual parlen (malament) d’Andorra. Aprofitant les eleccions del pròxim 2 d’abril, a 8TV han emès una sèrie de programes amb la participació de gent de moral i ètica dubtosa parlant del Principat i de temes com BPA, entre d’altres. Els participants en el xou mediàtic, aprofitant el desconeixement de la realitat andorrana de l’espectador català, fan servir rumors, mitges veritats i noms reals per inventar-se una història de ficció que no s’aguanta per enlloc i que té com a únic objectiu atacar Andorra, sense importar si allò que s’explica és real o fals. Una mica com el llibre aquell de El andorrano, els sona? És evident que, com a mínim, la nostra marca ven... La màxima principal quan hom acusa algú d’una cosa és aportar-ne proves, i de moment de proves no se n’ha aportat cap ni una. L’únic que hem vist fins ara és gent (també del nostre país) interpretant un paper, i uns quants pseudoperiodistes cobrant per dir el que a la cadena en qüestió li interessa. Telemerda en estat pur, brollant de la claveguera aquests dies amb l’única intenció d’intentar influir en els comicis andorrans. Si els que assenyalen tenen proves d’algun delicte, que vagin a la justícia, i si no que deixin de difamar amb les seves fake news que no es creu ningú.