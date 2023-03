Actualitzada 22/03/2023 a les 06:10

Avui potser tocaria parlar ja de eleccions generals, però vull esperar encara una mica per veure els diferents parlaments, debats i plantejaments de les diverses forces polítiques. Potser la propera setmana ? o potser encara no, ja veurem. Avui parlaré del flamant casino que es va inaugurar fa molt poc a Andorra. Era necessari ? No ho sé. Es bo ? Tampoc ho sé. Es normal disposar d’un casino ? Penso que si. Diré que m’ha sorprès bastant la notícia de les visites que porta acumulades el casino en tant poc temps : En els primers dies des de l’obertura porta acumulades 22.000 assistències, el que ve a ser una mitjana de 1.000 visitants diaris.

A aquest ritme haurà passat tot el país sencer en menys de tres mesos?

Bé, les “coses” no funcionen ben bé d’aquesta manera... Segur que hi ha molta gent que repeteix la seva visita, sense oblidar la presència de turistes. Però en tot cas, amb tant sols 2 caps de setmana de marge (per la possibilitat de visites estrangeres), no està gens malament. Diuen que el casino es un reclam turístic... Potser si, però sembla de moment un reclam principal del mateix país. En tot cas es “alguna” cosa mes de que disposa el nostre país com a reclam turístic, i no precisament de “low cost”. Potser és millor un casino que fonts lluminoses que s’emporta la riuada. Tot plegat em dona una mica de pensar... Potser es que a mi no m’agrada ni m’ha agradat mai el joc. Però penso en el exemple de Mònaco amb el casino de Montecarlo on l’entrada esta prohibida als residents. No sé si a tots, o tant sols a alguns menys adinerats... Ves a saber si potser algun dia aquí haurem de fer el mateix.