He començat a buscar amb una estranya mescla d’il·lusió i prudència els programes electorals dels partits que concorren a les properes eleccions. De les sis candidatures nacionals, n’hi ha quatre amb programes penjats, en format web o en un sòlid document en PDF, mentre que les d’altres dues hom diria que encara no ho tenen a punt o s’esperen (o no he estat capaç de trobar-los). Llegint els que hi ha disponibles, constato amb preocupació que hi ha una bretxa que divideix la societat, i no és ideològica. Em refereixo a la tendència cada vegada més estesa d’escriure un zero davant de les xifres inferiors a la desena: 01, 02, 03… De petit sempre se m’havia dit que els zeros a l’esquerra de qualsevol guarisme són xifres perfectament inútils, que no serveixen per a res i que fan nosa. Fins i tot l’expressió servia per definir que algú era un escarràs: “Ets un zero a l’esquerra!” I d’un temps ençà ens els trobem a tot arreu: tant a les dates, com a les llistes o a les paginacions. Dels quatre programes electorals consultats, he trobat aquesta pràctica nefanda en tres (tot i que en un d’ells només a la paginació). Digueu-me pertorbat i ortotipòfil, però necessitem posar-nos d’acord, ni que sigui en temes relativament irrellevants i inofensius com ara aquest. No dubto que els dissenyadors i maquetistes poden tenir les seves raons, però per molt sòlides i argumentades que siguin no poden imposar-se a la ciència matemàtica que és, per natura, exacta. Afrontem el debat de manera serena: les generacions que pugen ens ho agrairan.