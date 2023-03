Actualitzada 19/03/2023 a les 06:12

Avui a les 15 hores dona el tret de sortida la campanya electoral per a les Eleccions Generals del 2 d’abril, la qual conclourà el proper divendres 31 de març. Durant aquestes dues setmanes els Demòcrates tenim l’oportunitat d’exposar, en el nostre cas als veïns i veïnes de la parròquia d’Andorra la Vella, el pla de treball que volem desplegar els propers quatre anys, així com els nostres compromisos, el nostre posicionament en temes cabdals de futur de país i en projectes importants per a la capital i per a tot Andorra, com és el cas de la construcció del Museu Nacional i de l’edifici multifuncional.Aquesta feina és molt necessària pensant en la ciutadania, tenint en compte que l’elecció dels representants de la capital al Consell General és una decisió fonamental, ja que les accions i la tasca dels elegits impactaran en la vida dels habitants de la nostra parròquia els quatre anys vinents.Una de les característiques menys desitjables d’una campanya electoral és l’aparició de les anomenades “campanyes negatives”. Aquesta estratègia, que alguns segueixen, se centra a focalitzar els esforços de la campanya a destacar punts negatius, defectes o simples queixes infundades vers la resta de partits que es presenten a les eleccions. Fins i tot, anant més enllà, acudint a difamacions o atacs a través de les xarxes socials (en alguns casos sota perfils anònims), amb l’únic objectiu d’arrossegar vots. Sense presentar idees pròpies en positiu, constructives, o solucions reals i factibles per als problemes de la ciutadania.Desqualificar el rival electoral seguint aquestes pràctiques només fonamenta el perill de polaritzar la societat, així com el mateix sistema democràtic.Per tot plegat, aprofito aquest petit espai de diumenge per demanar-vos que no caigueu en els missatges negatius i que, per poder decidir el que considereu que és millor per a la capital i per al país, els propers 15 dies escolteu sobretot les propostes reals, positives, de totes les formacions que es presenten als comicis del 2 d’abril.* Eduard Muñoz, Secretari Comitè de DA a Andorra la Vella