Són les preguntes, estúpid

Actualitzada 18/03/2023 a les 06:07

No hi ha gaires frases més suades que aquella que diu que són molt més importants les preguntes que les respostes. I, tanmateix, es tracta d’una frase que ha envellit extraordinàriament bé i que renova la seva utilitat en un món on tenim cada cop més gent preparada per respondre de manera detalladíssima i amb gran profusió de dades a qualsevol mena de pregunta, però on cada cop ens costa més fer-nos preguntes rellevants, en un món on només el coneixement aplicat es valora i on com a conseqüència –sí, hi veig un lligam claríssim– cada cop som capaços de dissenyar millors solucions a nivell micro, però cada cop resolem pitjor els problemes globals, cada cop analitzem millor problemàtiques aïllades, però cada cop resolem pitjor problemes complexos i interconnectats. Un indicador molt clar d’aquesta manera de mirar-nos el món són els milions de captures de pantalla de converses entre humans i aplicacions d’intel·ligència artificial que aquests dies corren per la xarxa: un cop més –com fem amb els estudiants, amb els candidats a un lloc de treball i amb als professionals– jutgem la intel·ligència a partir de respostes, no de preguntes. Avaluant només les respostes –tant si són encertades o no, més o menys acurades...– ens estem perdent bona part de la pel·li, estem avaluant la cosa a partir dels apartats més fàcils de l’examen. Si proveu de fer-li que es faci preguntes –i demanar-li que analitzi una problemàtica mínimament àmplia és forçar-lo que es pregunti coses–, l’eina resulta profundament decebedora i es revela com una eina potser útil per fer zoom, però molt i molt deficient per funcionar com a gran angular: fent-se preguntes és poc creativa, poc intuïtiva, poc arriscada, poc curiosa i molt poc ampla de mires. I sí, sé que són eines pensades per respondre i no per preguntar, però no estava jutjant la intel·ligència artificial, sinó la nostra manera de valorar-la. Tenir màquines que responguin coses comporta, però, algunes bones notícies del costat de les preguntes: d’una banda incentivarà que més científics dediquin més temps a fer-se preguntes rellevants –si no volen ser substituïts com a generadors de respostes superficials– i d’una altra, mentre la màquina s’entrena a respondre millor tenim una oportunitat d’or per aprendre a preguntar millor.