Actualitzada 18/03/2023 a les 06:10

L’any passat vam crear la Federació de Pàdel d’Andorra, un esport en expansió a tot el món, addictiu, en dono fe, i social. A diferència del tenis, amb tot el respecte, és un esport entretingut encara que el teu nivell sigui fluix, atès que estàs envoltat de vidres que et faciliten el retorn de la pilota. I social, important, la fórmula de cerveses i victòria et pot empoderar en la tertúlia post­partit per donar unes lliçons teòriques de pàdel a la parella perdedora. Un altre punt a favor del pàdel és que és un esport que et permet jugar encara que l’edat sigui inexorablement avançada, jubilats de més de vuitanta anys continuen gaudint d’aquest apassionant esport, segurament sense deixar les obligades visites a les obres i la necessària nutrició diària als coloms.Des de la FAP, sigles que utilitzem compartint amb la Federació de Patinatge, fomentarem i farem créixer encara més el pàdel a Andorra, contribuint que el nostre país faci un petit pas més en l’esport. Aquest any es disputaran en l’àmbit nacional sis tornejos homologats per la FAP, des d’aquest cap de setmana, que comencem el primer a Princiesport, fins al darrer a l’octubre, que serà el Master final. La federació ja disposa de web, reglament homologat i rànquing nacional. Aquest any, els acords amb les federacions veïnes seran un objectiu, prioritàriament l’acord amb la Federació Catalana de Pàdel.L’objectiu prioritari és fomentar el pàdel en totes les edats, però posant el màxim d’esforç i recursos en els més petits. L’esport nacional està a un nivell mai somiat temps enrere. Aquest nivell s’aconsegueix sens dubte fomentant la base. Per aquest motiu la FAP estarà sempre pendent que els més petits practiquin esport, i si elegeixen el pàdel tindran el màxim suport de la federació. Finalment, us convido que practiqueu aquest esport si és que encara no l’heu provat, la fórmula de cerveses i tertúlia postpartit és opcional. Molt pàdel!