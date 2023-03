Actualitzada 17/03/2023 a les 06:25

Divendres passat, dia 10 de març, la cadena televisiva 8TV va emetre el primer episodi dels tres previstos d’Operació Andorra, en el programa El Fax de 8TV, en què la periodista Pilar Rahola i l’investigador privat de Método Tres, el Sr. Paco Marco, van expressar greus acusacions contra les diferents institucions polítiques i judicials andorranes, acusacions com blanqueig de diners del narcotràfic, corrupció de les institucions i de ser un narcoestat. Jo, com a secretari general de la Unió Sindical d’Andorra, per haver defensat els salaris dels treballadors andorrans, llurs pensions, la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies andorranes i lluitar contra l’alta especulació de l’habitatge que assola amb mà de ferro la nostra societat, en un programa de la Sexta anomenat Equipo de investigación, em vaig veure difamat i acusat per un excap de Govern d’Andorra de ser un mal andorrà i anar en contra del país per haver parlat malament d’Andorra, ara m’hauria agradat que tots els personatges esmentats al programa de 8TV haguessin sortit en defensa d’Andorra i haver actuat en conseqüència, pel bé del país, perquè la imatge d’Andorra ha quedat molt malmesa. A més a més, em sembla totalment indignant l’actitud emprada per la majoria de la premsa andor­rana, que sembla que no s’ha adonat de res, demostrant que no és com molts asseguren, uns mers pamflets publicitaris del partit del Govern de torn. Andorra no es mereix aquest tracte per part dels mitjans catalans, però el silenci tant del Govern com del poder judicial, protegits per la premsa andorrana com si un núvol de coto fluix es tractés, fa que tot plegat faci més pudor de claveguera que de grandalla. Aquesta nit, divendres 17 de març, està prevista l’emissió de la segona part de les tres previstes d’Operació Andorra, a veure què més haurem de sentir dir.