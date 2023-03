Resposta de l'Unicef al terratrèmol a Síria

Actualitzada 15/03/2023 a les 06:00

L’impacte dels devastadors terratrèmols del 6 i 20 de febrer a Síria i Turquia ha estat molt difós en tots els mitjans. El que no és prou conegut és que Síria és un país que ja està en conflicte armat des de fa 12 anys, creant així una emergència dins una crisi humanitària.Des del conflicte que va començar el 2011, gairebé set milions de persones, inclosos tres milions de nens, ja eren desplaçats interns; 5,6 milions de refugiats sirians estaven registrats residint a Egipte, l’Iraq, Jordània, el Líban i Turquia. El noranta per cent de les famílies vivien en la pobresa quan va esclatar el terratrèmol, i dos terços de la població necessitaven ajuda a causa de la crisi econòmica, els conflictes i els desplaçaments massius. Les famílies desplaçades, especialment les que viuen fora dels campaments, es troben entre les més vulnerables a les malalties, especialment a causa de les baixes temperatures d’aquestes setmanes.En els sis mesos previs als ter­ratrèmols s’havien notificat més de 84.600 casos sospitosos de còlera a Síria. Amb molts serveis crítics i infraestructures danyades o destruïdes, la manca d’aigua neta i un sanejament adequat s’afegeixen al risc de brots respiratoris, diarreics i altres malalties infeccioses. Durant la setmana del 13 de febrer es van notificar 1.665 casos sospitosos de còlera al nord-oest de Síria: el 45 per cent dels casos eren en nens menors de cinc anys. El còlera, una malaltia transmesa per l’aigua que causa diarrea aguda i pèrdua de líquids, pot matar en qüestió d’hores si no es tracta.S’estima que un terç del nord-oest de Síria està contaminat amb mines terrestres i altres municions no explotades. Com que la destrucció del terratrèmol obliga les famílies a anar a terres desconegudes i possiblement contaminades, els nens corren un alt risc de trobar-se en situació de perill. Avui, les nenes i nens del nord-oest de Síria han perdut famílies, cases i la seguretat de les seves escoles. Són vulnerables i tenen més risc d’explotació i abús. Les seves possibilitats de tornar a una vida normal es posen encara més en perill, cosa que es tradueix en nivells d’estrès traumàtic sense precedents.Resposta de l'UnicefL’Unicef treballa a Síria des de 1970. Després de l’impacte dels terratrèmols, el nostre lideratge en la protecció de la infància, juntament amb la nostra experiència regional i els partenariats amb associacions locals, ens van permetre iniciar immediatament avaluacions i respondre amb subministraments per salvar vides i proveir assistència tècnica. Hem prioritzat els serveis crítics d’higiene de l’aigua i sanejament (WASH); protecció infantil, inclòs el suport a nens no acompanyats i separats i suport a la salut mental; així com la protecció contra la violència de gènere i l’explotació o abús sexual. Vam proporcionar subministraments per mantenir serveis crítics i vam mobilitzar coneixements tècnics sobre el terreny treballant en col·laboració amb ajuntaments, organitzacions no governamentals i comunitàries i el sector privat.Les nostres ràpides avaluacions de danys permetran començar els treballs de rehabilitació de les principals estacions d’aigua i serveis mentre lliurem aigua als desplaçats. Estem avaluant l’abast dels menors separats i no acompanyats i proporcionant-los suport psicosocial immediat. I estem valorant els danys a les escoles, la necessària rehabilitació de les infraestructures educatives, el seu ús com a refugis, i com i on instal·lar espais amigables amb la infància, entre altres suports psicosocials. La nostra resposta es basa en principis d’equitat i inclusivitat amb un enfocament a fer una reconstrucció que millori la situació anterior.En salut i nutrició, tenim l’objectiu oferir serveis d’assistència primària a 1,8 milions d’infants, amb serveis mòbils de salut, reconstrucció de centres, suport a la vacunació i una acció especial per combatre la difusió de brots de còlera (des de l’agost de 2022 l’Unicef havia subministrat ja dos milions de dosis). També continuarem amb l’esforç de millorar l’accés a l’aigua, rehabilitant pous, estacions de bombeig i les xarxes de distribució, que el 2022 va suposar donar accés a aigua potable a 4,8 milions de persones. Addicionalment, ara s’han distribuït WC portàtils i s’ha estès el suport en la monitorització de la potabilitat de l’aigua i el subministrament de material potabilitzador.En educació, que ja el 2022 vam donar suport a 1,6 milions d’infants, s’han intensificat els esforços per donar material educatiu (incloent l’autoaprenentatge), escolar i recreatiu, incloent tendes i instal·lacions prefabricades per a escoles provisionals, i kits-escola en una maleta (un desenvolupament de l’Unicef) per ajudar a minimitzar les inter­rupcions d’accés a l’escola. També continuarem donant suport psicosocial tant a infants com a professors, i donant-los a aquests formacions de com proveir-lo als seus alumnes. Aquí també pertanyen els esforços a identificar menors separats o no acompa­nyats, obrint una xarxa d’espais segurs per a dones i infants, per prevenir els casos de violència de gènere.Així doncs, la situació a Síria demana tots els mitjans per fer-hi front i mirar d’alleujar el patiment de tants i tants infants. Des de l’Unicef demanem el vostre suport a aquesta tasca ingent.*Albert Mora, Director d’Unicef Andorra