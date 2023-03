Actualitzada 15/03/2023 a les 06:03

D’aquí a pocs dies es donarà el tret de sortida a la campanya electoral. Els andorrans tenen una nova ocasió per escoltar les propostes dels candidats que els permetrà escollir i exercir l’important dret de vot. Alguns ja saben a qui votaran abans que comenci aquesta etapa, per conviccions als principis del seu partit o pel simple fet de conèixer i confiar en alguns dels candidats, siguin quines siguin les propostes concretes del programa. Però molts electors, sense afinitat a cap partit en concret, els indecisos o els decebuts amb l’opció que van escollir en les anteriors eleccions, decidiran el seu vot en aquests dies que poden ser decisius. Els candidats s’esforçaran per exposar les seves propostes, els seus posicionaments, per tal de convèncer els electors, cercar en alguns casos el vot útil i evitar la tan temuda abstenció.Són molt previsibles els principals temes d’aquesta campanya: la problemàtica de l’habitatge, l’encaix d’Andorra a Europa, la mobilitat, el creixement de la construcció, la disminució del poder adquisitiu, etc. Comença la lluita entre els partits que faran el possible per mostrar les seves millors cartes. En els debats, les entrevistes o en les reunions de poble escoltarem les diferents propostes i ben segur que hi haurà retrets entre els diferents candidats.Per evitar la desafecció política i incrementar la credibilitat amb la política i els polítics és important que tinguem un bon fair play durant la campanya. Esperem que en aquesta pugna hi hagi respecte entre els candidats, que es deixin de banda els orgulls i els ressentiments d’alguns, i sobretot s’evitin les difamacions. Els debats haurien de ser seriosos, consistents, sense demagògies, ni populismes o faltes a la veritat. Espero que totes les propostes plantejades siguin realistes i que no veiem promeses irrealitzables i mostres d’irresponsabilitat que debilitarien la qualitat democràtica del nostre país.