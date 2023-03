Insostenibilitat urbanística

Actualitzada 13/03/2023 a les 06:18

Aquesta setmana veïns d’Arinsal s’han mobilitzat per expressar la seva preocupació per la construcció d’un complex d’habitatges. Aquesta construcció va associada a un possible augment de població de 1.000 persones en un espai d’uns 32.000m². Podem dir-ne de la manera que vulguem, però en definitiva no deixa de ser un creixement urbanístic insostenible. El creixement urbanístic insostenible és aquell que es produeix sense tenir en compte els límits ambientals i socials de l’entorn en què es desenvolupa. Aquest tipus de creixement es caracteritza per la construcció massiva d’edificis i habitatges, amb una expansió dels pobles o de les ciutats a costa dels espais naturals i agrícoles, provocant un augment del trànsit i la contaminació ambiental i acústica, generant una degradació de la qualitat de vida dels habitants i l’esgotament dels recursos naturals. Per tant, els efectes negatius del creixement urbanístic insostenible són nombrosos i greus. Entre ells hi ha la degradació del medi ambient, la pèrdua de biodiversitat, la destrucció dels entorns naturals, l’alteració del clima local, l’augment de la petjada de carboni, la congestió del trànsit, l’augment de la contaminació de l’aire i l’aigua, la pèrdua d’espais verds i la manca d’accés a serveis bàsics. Amb l’agreujant que aquests habitatges, com la gran majoria dels que actualment es construeixen a Andorra, no resolen el problema d’accés a l’habitatge que pateixen els nostres ciutadans, ja que es destinen a una possible inversió estrangera amb uns preus exagerats. I tot i que de manera constant sentim que es vol fer un creixement sostenible, la realitat és ben al contrari. Per combatre el creixement urbanístic insostenible, cal aplicar polítiques i estratègies de planificació urbana que promoguin la sostenibilitat ambiental, social i econòmica. Això inclou el foment de l’eficiència energètica, la reducció de la dependència dels combustibles fòssils, la promoció de la mobilitat sostenible, la protecció dels espais naturals i la biodiversitat, la gestió responsable de l’aigua i els residus i la promoció de la participació ciutadana en la presa de decisions. Estem regalant el nostre país a l’especulació immobiliària i a la construcció d’infraestructures sense una planificació adequada que finalment destrossaran Andorra.