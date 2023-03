Falses impressions

Actualitzada 11/03/2023 a les 06:27

Les mesures d’estalvi energètic d’obligat compliment que fa uns mesos va decidir aplicar l’executiu davant l’emergència energètica arriben a la seva fi. L’executiu, a través del director de l’Oficina de Canvi Climàtic, ho anunciava aquesta setmana dient que els objectius s’havien complert. Aquesta és la grandesa de l’anàlisi de les xifres, que cadascú en fa la lectura que desitja i tot depèn des d’on es miri. Així, les conclusions són a demanda. Tot i els matisos i les correccions i diferencials que fan estimar aquest estalvi en un 4,2%, molt lluny del 15% que fixava la normativa de reducció del consum energètic, cap sector, ni un, segons el director de l’oficina, ha assolit aquest objectiu. Els que més s’hi han acostat han estat els ciutadans, amb estalvis d’un 12,6%, per sobre d’administracions públiques, 11,6%, sector hoteler o de l’esquí entre altres. Això sí, els esforços de tots, assegurava el director, han estalviat a FEDA 2,3 milions d’euros, que es podien haver repercutit en el preu. Aquesta és la lectura positiva; l’estalvi econòmic, però, en cap cas, es pot considerar un èxit. Els objectius, no marcats per Andorra, són establerts arreu en un context de crisi energètica no només fruit dels conflictes bèl·lics, sinó de crisi climàtica amb esgotaments de recursos i necessitat de polítiques de sostenibilitat. Per tant, no ho hem fet bé entre tots i ara no toca estar satisfets de les mesures, sinó seguir posant-hi l’accent en pro de la conscienciació i de l’estalvi i evitar lectures esbiaixades fora de focus.