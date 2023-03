Passem a l'acció!

Actualitzada 10/03/2023 a les 06:24

Segons un estudi impulsat per Plena Inclusió, a Espanya sis de cada deu dones amb discapacitat intel·lectual declaren que no han triat els anticonceptius que utilitzen i el 83% no mantenen relacions sexuals actualment. Una de les principals denúncies del col·lectiu és la gran discriminació que pateixen les dones amb relació a l’accés als drets sexuals i reproductius.Una de les principals denúncies en aquest passat 8-M a Espanya ha estat la gran discriminació que pateixen les dones amb discapacitat intel·lectual amb relació a l’accés als drets sexuals i reproductius. De fet, l’estudi esmentat també alerta que el 47% de les dones amb discapacitat intel·lectual no tenen parella, el 80% parlen gens o poc de sexe i només sis de cada 100 dones tenen fills o filles.Dimecres passat també es va commemorar el Dia internacional de la dona a Andorra, un 8-M mancat de dades que facin referència a la dona amb discapacitat i en particular a la dona amb discapacitat intel·lectual. En algun moment Andorra haurà d’assumir el compromís per impulsar iniciatives que avancin cap a la igualtat de gènere, tenint en compte el col·lectiu, i posar en valor el paper de les mateixes dones amb discapacitat intel·lectual en la lluita feminista, fent-les partícips del moviment i visibilitzant el seu lideratge.De la mateixa manera que en les pròximes eleccions generals el Govern proporcionarà tot el suport tant tècnic com humà tal com resta previst a la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat que els estats part, entre els quals Andorra, van signar i ratificar, amb el propòsit de promoure, protegir i assegurar en condicions d’igualtat tots els drets humans i llibertats fonamentals a totes les persones, sigui quina sigui la seva discapacitat, també hauria de posar en funcionament els mecanismes necessari perquè les dones amb discapacitat intel·lectual puguin gaudir d’una salut sexual plena, entre altres.