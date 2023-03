El paper del veedor en la regulació dels actius digitals a Andorra

Actualitzada 09/03/2023 a les 06:21

La llei d’actius digitals estableix que qualsevol participant que vulgui realitzar una sol·licitud d’autorització o regularització, en aquest àmbit, haurà de designar un veedor digital, que serà l’únic interlocutor amb l’Autoritat Financera Andorrana (AFA).L’aparició dels actius digitals o criptoactius i la tecnologia blockchain han generat una necessitat en l’àmbit internacional de regulació i establiment de normes clares en aquest nou entorn en constant evolució. Andorra ha entès aquesta necessitat amb les recents aprovacions de la Llei 24/2022, del 30 de juny, de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain, més coneguda com la Llei d’actius digitals, el decret 478/2022, del 23 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament dels requisits per exercir com a veedor digital, les obligacions del veedor digital i règim disciplinari i sancionador, i la Llei 35/2014, de 27 de novembre, de certificació i confiança electrònica, entre d’altres normatives.I en aquest context és on arribem els veedors digitals, una figura de nova creació establerta a la Llei d’actius digitals i al reglament de desenvolupament, que estableixen que qualsevol participant que vulgui realitzar una sol·licitud d’autorització o que hagi de regularitzar la seva activitat a l’Autoritat Financera Andorrana en l’àmbit dels actius digitals, primer, i abans d’iniciar cap procediment, ha de designar un veedor digital.El veedor digital pot ser persona física o jurídica i tenim encomanada principalment la funció d’interlocució administrativa amb l’AFA en les sol·licituds que requereixen una autorització de l’Autoritat Financera. Per tant, tots aquells actors vinculats als actius digitals com, per exemple, els emissors, les empreses de custòdia, les plataformes d’intercanvi o compravenda de criptomonedes, entre d’altres activitats, necessiten aquesta figura.La figura del veedor digital és important perquè ajuda a garantir la transparència i dona seguretat jurídica a tots els actors implicats. Això és especialment important en un entorn en el qual els actius digitals són una forma de valor que es pot intercanviar en un mercat global. Aquesta figura ajuda a garantir que els participants que operen en aquest mercat ho facin d’acord amb la normativa esta­blerta.A més, depenent de l’activitat en la qual el participant sol·licita autorització o regularització, els veedors –que hem de ser o bé advocats o bé economistes col·legiats amb formació específica en matèria de tecnologia de llibre registre distribuït o cadena de blocs i formació en les àrees de mercats, serveis financers i noves tecnologies– tenim encomanada la funció d’assessorament sobre la idoneïtat dels requisits, la vigilància i seguiment del correcte compliment de les obligacions amb l’elaboració d’informes periòdics d’acreditació d’aquest compliment i d’allò disposat a la Llei 24/2022, així com vetllar perquè abans de cada nou exercici fiscal s’hagi liquidat la taxa corresponent.En conclusió, els veedors digitals som els encarregats de fer de pont entre els participants dels actius digitals i l’AFA. I no tan sols ens encarreguem d’interactuar amb l’administració en nom dels participants, sinó que també som responsables de l’assessorament i el seguiment del correcte compliment de les obligacions legals. Així, els veedors digitals esdevenim una figura clau en la regulació dels actius digitals, contribuint a garantir la transparència i la legalitat en aquest nou entorn. La seva creació representa un pas endavant en el desenvolupament del sector d’actius digitals a Andorra, que de ben segur suposarà una oportunitat per al nostre país.Per conèixer qui som els veedors digitals registrats a Andorra només cal accedir al registre públic de l’Autoritat Financera Andorrana a través de la seva pàgina web.* Meritxell Alarcón Fernández, Advocada i economista. Sòcia de Virtus Advocats