Uns resultats històrics gràcies a l'esforç de tothom

Actualitzada 08/03/2023 a les 05:45

Fa uns mesos vaig compartir amb els lectors un article que portava per títol Córrer avui per guanyar demà, en què explicava les virtuts de l’esport des de tres perspectives. La primera, per ser el principal protagonista dels hàbits de vida saludable. La segona, per ser valedor de la confiança que les institucions esportives internacionals han dipositat en Andorra, esdevenint així la seu d’esdeveniments de referència. I, en darrer lloc, per acompanyar la gran feina de les nostres federacions i els nostres esportistes.Amb aquestes principals premisses, i durant aquesta legislatura, des del ministeri hem apostat fort per situar l’esportista en el centre de totes les accions perquè entenem que sou vosaltres els que assoliu els resultats. Per aquest motiu, hem dotat el Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO) amb serveis específics i únics perquè en pugueu fer ús els esportistes becats i els professionals, amb l’objectiu de poder millorar el vostre rendiment i minimitzar desplaçaments.Serveis com el de preparació física, nutrició, psicologia esportiva, readaptació o fitoteràpia i medicina esportiva, que són els últims que hi hem incorporat els darrers mesos, són claus per incrementar el vostre rendiment. Tots aquests serveis ja us permeten desenvolupar el vostre entrenament en un sol espai i incrementar així la possibilitat de guanyar aquelles mil·lèsimes de segon que sempre són clau en les competicions esportives.Perseguint aquest mateix objectiu, i amb la voluntat d’oferir-lo a més esportistes i federacions, també hem impulsat la reforma del CTEO. L’ampliació dels serveis, sostenible i adequada a la demanda, preveu la construcció de nous equipaments esportius: piscina d’entrenament, sala d’esports de combat, nou gimnàs, sala de gimnàstica, pista poliesportiva amb graderies i pista de petanca coberta. Les noves instal·lacions permetran donar resposta a un total de 18 federacions.A més, hem seguit impulsant programes d’èxit com el de les beques d’Alt Rendiment d’Andorra (ARA), que ja sumen el 17è cicle, i adequant els recursos de les nostres federacions que acompanyen l’esportista.Ser un petit país dificulta poder donar la mateixa resposta a totes les disciplines esportives. Són pocs els representants que arriben a l’elit de cadascuna d’aquestes disciplines, però també, en el seu moment, hi havia qui dubtava que Andorra pogués acollir grans proves esportives de ressò internacional. Davant de la dificultat de ser un petit país, tots hi hem sumat, i ara tornem a ser a les portes d’acollir una nova fita amb les finals de la Copa del Món d’esquí alpí a Grandvalira. Amb aquest mateix esperit hem convertit l’adversitat de ser un petit país en una oportunitat, una oportunitat de ser vistos des de la pluralitat d’esports i d’il·lusionar-nos amb cadascun d’ells.Bona mostra d’aquesta feina col·lectiva són els resultats que aquests últims mesos ens esteu brindant els esportistes. Quan l’esport d’elit és més competitiu, més professionalitzat i és més difícil arribar a la part més alta de la classificació, els esportistes andorrans esteu assolint uns resultats històrics mai vistos abans a casa nostra.Com tots els grans èxits, i deixeu-me treure el barret especialment aquests dies, aquest és fruit de l’esforç sostingut en el temps de molts equips, moltes entitats, moltes institucions i, el més important, moltes persones que, sovint de forma anònima, les integraven.Avui vull agrair l’esforç a totes aquelles persones que hi han treballat durant anys. Les vull felicitar per haver somiat que els resultats que avui estem vivint serien una realitat. Les vull felicitar per creure-hi i no rendir-se, i especialment avui m’agradaria tenir una menció especial a totes les nenes i dones esportistes, que encara avui en dia han de superar més obstacles per arribar a l’elit esportiva.Moltíssimes felicitats a totes i tots els nostres esportistes, ambaixadores i ambaixadors d’Andorra que situeu el Principat en el mapa internacional esportiu, ens heu fet gaudir i, per damunt de tot, sentir-nos molt orgu­llosos.* Sïlvia Riva, Ministra de Cultura i Esports en funcions