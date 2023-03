Actualitzada 08/03/2023 a les 05:51

Molt s’està parlant de cara a les eleccions generals de l’acord amb la UE i s’està posant com a tema clau dels comicis. Veurem més clarament què en pensa cada partit o grup polític als seus programes, reunions o debats. Mentre el líder de terceravia demana tenir en compte l’acord d’associació amb la Unió Europea a l’hora d’emetre el vot, tot demanant que es pregunti a cada formació com es farà i quan serà el mecanisme per al referèndum (sense recordar, però, que ell mateix mai ha permès cap referèndum sobre la continuïtat de Naturland), el PS i SDP demanen que s’aturin les negociacions durant el període electoral, Liberals i Acció deixen clar que les converses amb Brussel·les han de seguir, Concòrdia i Andorra Endavant alerten dels riscos que pot comportar un eventual acord, Demòcrates defensa la continuïtat... En fi, per a tots els gustos... Que aquest és un tema important i molt, no diré que no. Però vist que l’acord no està previst fins a final del 2023, molt després, per tant, de les eleccions generals, penso que a l’hora de votar s’han de tenir en compte unes altres qüestions més properes. Ja tindrem temps de parlar o votar (si ens ho permet un possible referèndum, que no és que puguem dir que n’hem tingut gaires) si volem o no un acord amb la UE. Personalment no ho tinc gaire clar, però penso que no ens queden gaires sortides. Segur que ens perjudicarà en algunes coses i segur que ens beneficiarà en d’altres, però no ens quedarà altre remei que acceptar-ho. En tot cas, hauríem de deixar que el poble ho votés, fora de les eleccions generals i amb qui sigui que governi en aquell moment.