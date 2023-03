Referència universitària

Actualitzada 07/03/2023 a les 06:16

Una de les grans riqueses i singularitats del nostre país és poder oferir a la població tres sistemes educatius públics, gratuïts i d’elevada qualitat. Aquest llistó tan alt l’hem de preservar i també donar-li continuïtat més enllà de l’ensenyament obligatori. Així s’està fent: els darrers anys hem assistit, per una banda, al creixement en dimensions i rellevància de la Universitat pública d’Andorra. Per altra, a l’augment de l’oferta d’ense­nyament superior lligada també a l’increment de l’interès de centres de prestigi per instal·lar-se al país.Aquest fet s’ha concentrat especialment a la parròquia de Sant Julià de Lòria, on hi ha la seu de l’UdA des de fa més de 20 anys, de la formació professional a Aixovall, i també de nous centres com la Universitat Europea, la Universitat Carlemany i la Universitat Humanium. Gràcies a això, Sant Julià s’ha convertit en pol universitari de referència al Pirineu.Arribats fins aquí, és necessari que consolidem aquest posicionament de la parròquia laurediana. Per exemple, impulsant una residència universitària que permeti, molt especialment, a alumnes de fora del país beneficiar-se de tota aquesta oferta d’ensenyament postobligatori. A la vegada, amb l’ampliació de la Universitat d’Andorra, per donar resposta tant a l’augment d’alumnes (gairebé 700 de formació reglada i 1.200 de formació continuada aquest curs), com als nous requisits d’instal·lacions motivats per la més i millor oferta que proposa.Així s’ha fet. El Govern ha donat resposta a aquesta necessitat amb el recent acord signat amb la propietat de l’antiga Fàbrica Reig, per sumar 2.870 metres quadrats a les instal·lacions actuals i garantir una Universitat d’Andorra moderna i de referència. La inversió prevista perquè el projecte sigui una realitat arriba als sis milions d’euros.Com a laurediana, i després de més de 20 anys dedicant-me al sector de la docència, em sento orgullosa d’aquest projecte, per tot el que aportarà des del vessant educatiu i per l’activitat que generarà. Orgullosa també em sento de com es fomenta i treballa a la meva parròquia l’educació, des de tot l’espectre formatiu i a totes les edats de la vida.* Carol Puig, Candidata llista nacional Demòcrates