A propòsit de la intel·ligència, corre per les xarxes una frase atribuïda a Einstein que diu: “La memòria és la intel·ligència dels ximples.” No sé si és certa o no, però com que no vaig sobrat de memòria em fa certa gràcia, i em fa pensar les opinions que en l’actualitat podem tenir sobre l’anomenada intel·ligència artificial.A propòsit de l’esmentada frase, una recerca per internet m’ha confirmat que la frase és certa, com també ho són “El més important és no deixar mai de fer-se preguntes”, “La imaginació és més important que el coneixement” o “Som arquitectes del nostre propi destí”, tot i que en els temps que corren, tampoc puc estar gaire segur que el senyor Google digui sempre la veritat.Sembla evident que a dia d’avui la IA o AI, diguin-li com els sembli millor, encara porta bolquers, i que, ara per ara, no se li poden demanar resultats espectaculars. Està en fase de prova.També és veritat que aquest bitxos creixen més ràpid del que pensem. El xat més conegut, chat.openai.com, resulta per a algunes coses desesperant, però en d’altres se’n surt prou bé.L’altre dia llegia a La Visura de n’Albert Villaró com una consulta sobre la seva obra no donava el resultat esperat. En el meu cas, al final també vaig consultar sobre la meva, ni tan sols em coneix, la qual cosa tampoc em preocupa gaire, ni em treu el son.En qualsevol cas, s’ha de tenir en compte que la informació de la qual disposa el xat està limitada a l’any 2021 i segurament els blocs d’informació són molt menys gruixuts del que seria desitjable. Molt bé. Actualment el xat que ara està de moda no sap qui soc, però si li demano en 40 paraules una idea per escriure un article sobre el futur de la IA, em contesta el següent: “L’article exploraria les perspectives de la intel·ligència artificial en el futur, incloent els avenços en l’aprenentatge automàtic i la robòtica. També es podria abordar la qüestió de la regulació i la privacitat de dades, així com les possibles implicacions socials i ètiques de la IA. Es podrien discutir les preocupacions sobre la pèrdua de llocs de treball i el potencial de la IA per ajudar en àrees com la salut i la investigació científica.”Res de l’altre món, però el que resulta formidable és la capacitat que tenen de crear i de no respondre sempre el mateix, doncs en fer un altre cop la mateixa pregunta, la resposta resulta diferent.És millorable? Evidentment que sí. Som a la fase prèvia. Tot és millorable, la famosa memòria de la qual parlava Einstein també és millorable, i al final quan aquest robots es facin grans tindran accés a tota la informació disponible al web. Sols cal donar-los un parell d’anys perquè disposin de més informació i es converteixin en una eina indispensable… Podran superar algun dia la creativitat dels humans? Probablement, no, però tinguin per segur que seran molt útils. Penso que la revolució de la IA serà superior a la que ens va aportar l’aparició d’internet, o cercadors d’informació com el mateix Google, que s’hauran de readaptar al nou sistema.Quan estigui perfeccionada serà una eina indispensable. El més important, crec, serà saber enfocar bé les preguntes, saber indica-li per on volem anar.