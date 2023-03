L'acord d'associació amb la UE, un acord indispensable

Actualitzada 06/03/2023 a les 06:14

L’apropament d’una contesa electoral sempre anima el debat polític. Arguments i contraarguments circulen pels diferents mitjans de comunicació al tomb de temes importants per als electors. L’exercici és legítim i l’esperit crític és, no només saludable, sinó necessari per al bon desenvolupament de la democràcia i de la política pública. És important, però, fer-ho de manera responsable, amb el màxim respecte cap a la ciutadania. I és que els temes com ara el projecte d’Acord d’associació amb la Unió Europea, que revesteixen certa complexitat, poden ser una diana fàcil per a la desinformació. Voldria recordar alguns aspectes essencials d’aquest projecte, perquè observo de manera preocupant com, abordant un tema cabdal per a Andorra des d’una superficialitat volguda, algunes persones juguen amb la por i la confusió, i posen en risc un projecte que es va començar a gestar el 2010 i que ha gaudit del suport d’un Acord polític entre el Govern i tots els grups parlamentaris durant aquesta legislatura, malgrat en temps de descompte el Grup Parlamentari Socialdemòcrata se n’hagi desdit, segurament empès per una necessitat esquinçada, des del meu punt de vista, de marcar perfil propi. Com ho és també d’esquinçada la demanda de la coalició del Partit Socialdemòcrata i Progressistes SDP d’aturar les negociacions.El Govern en funcions continuarà avançant en els aspectes tècnics amb el benentès que qualsevol acord que pugui assolir es fa sota reserva i, per tant, condicionat a ser o no ratificat pel proper Executiu.Des de la nostra Constitució fins ara tots els Governs, sigui quina sigui la seva orientació política, han avançat sempre cap a una major aproximació a les institucions europees. El món avança i les regles de la geopolítica internacional canvien. Per a un país com Andorra és absolutament impossible garantir el seu desenvolupament econòmic i social a l’esquena d’Europa.Establir un marc de relació més proper amb la UE és, en primer lloc, una voluntat d’Andorra que apareix com a indispensable per continuar sent un país pròsper i la millor manera de fer-ho és per la via d’un Acord d’associació amb la UE. Comencem per valorar l’origen del marc de relacions que estem negociant actualment. Andorra i la UE van dedicar 3 anys (2010–2013) a estudiar quina forma havia de prendre aquesta relació més estreta i es va concloure, conjuntament, que la millor opció era mitjançant un Acord d’associació que permetés a Andorra participar en el mercat únic europeu tot mantenint les seves especificitats, de manera similar a com ho fan Liechtenstein, Islàndia i Noruega mitjançant l’Acord de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). Així doncs, aquest model ni és una imposició unilateral de la UE ni suposa una adhesió a la UE per esdevenir-ne un estat membre.També és útil recordar que la fiscalitat no forma part del projecte d’Acord d’associació i, per tant, tota modificació eventual dels tipus impositius que pugui haver-hi en el futur a Andorra serà per decisió del Govern, i no per raó d’un compromís amb la Unió Europea.El projecte d’Acord d’associació, tal com s’ha negociat fins a la data, és clarament positiu per a Andorra, amb adaptacions que ens són molt favorables com la solució per al tabac o el preacord per al manteniment de Feda com a operador principal en l’àmbit de l’energia. S’han assolit nombrosos altres acords, que no afectaran directament la ciutadania, però que permetran racionalitzar i organitzar la represa del cabal de manera que una Administració com la nostra pugui implementar amb garanties els compromisos contrets de la mateixa manera que ho han fet altres petits països.Pel que fa a la lliure circulació de persones, Andorra i la UE estan treballant en la redacció d’una solució basada en la gestió de la immigració mitjançant quotes de residència. Això significa poder mantenir un control sobre el nombre de persones que vindran a residir a Andorra, però també sobre altres criteris que han de permetre mantenir l’alt nivell de seguretat ciutadana. Per tant, malgrat que aquest és un dels punts que haurà d’acabar de negociar el pròxim Govern, a hores d’ara puc afirmar clarament que la lliure circulació de persones no posarà en risc el nostre sistema social ni la seguretat ciutadana al nostre país.Res serà imposat a la ciutadania perquè el projecte d’Acord serà sotmès a un referèndum vinculant i és per aquesta raó que cal que la ciutadania estigui informada i participi tant com sigui possible en aquest projecte. S’han fet centenars de reunions amb diferents actors en els darrers quatre anys per informar sobre el contingut i l’estat d’avançament de les converses amb la UE, i s’han compartit més detalls que en cap altra negociació que s’hagi dut a terme per part del Govern. Parlar d’opacitat o d’informació amagada és no haver-se molestat a venir a una reunió pública, no haver consultat el web Andorra-UE o no haver llegit els articles, entrevistes o altres elements explicatius que s’han posat a disposició de la ciutadania des de la Secretaria d’Estat d’Afers Europeus. En aquest sentit, animo les empreses i la ciutadania a visitar la web, consultar les xarxes, plantejar les preguntes i neguits per correu electrònic a andorraue@govern.ad o a través del whatsapp 637 400. Els empresaris també poden demanar cita al 809292 per al punt d’informació per a les empreses situat a la Cambra de Comerç.Aquest no és un projecte ni d’aquest Govern ni de Demòcrates per Andorra, és un projecte de país, present i de futur.* Xavier Espot, Cap de Govern en funcions