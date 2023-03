Al TikTok!

Actualitzada 05/03/2023 a les 06:21

Si hi ha una aplicació que estigui de moda en el volàtil món virtual és TikTok. Amb la pandèmia va experimentar un creixement fulgurant. Ara els Estats Units, la Comissió Europea i l’administració d’altres països com el Canadà, n’han prohibit l’ús als funcionaris –almenys en els dispositius oficials– al·legant motius de seguretat. Com sempre, darrere d’aquests arguments hi ha interessos econòmics i geoestratègics. El seu pecat és doble. Ha estat la primera aplicació que ha superat els 3.000 milions de descàrregues arreu del món, que no és propietat de Meta (Instagram, Facebook), o sigui made in USA. I per rematar-ho, és xinesa! Estudis seriosos expliquen que l’aplicació “du a terme una recopilació excessiva de dades”. Dades com ara la localització de l’usuari, el tipus de terminal i quines altres aplicacions té instal·lades (Internet 2.0, Austràlia 07/2022). I tot plegat amb l’inconfessable objectiu de filtrar-les al govern xinès! Digui’m vostè raret, o directament conspiranoic, però això no és el que fan totes i cadascuna de les xarxes socials que usem cada dia del món mundial amb total inconsciència i satisfacció? Com va dir algú: “Si el producte és gratis, el producte ets tu”. El temps l’ha convertit en sentència inapel·lable. De Google a Twitter, passant per Whatsapp o Spotify –versió Prèmium, és a dir de pagament, inclosa– ens hem venut free of charge. Així doncs, resulta que els xinesos són dolents, dolents; i en canvi l’Oncle Sam & Cia només procuren per la nostra seguretat i benestar i la seva butxaca. Això últim no ho he escrit jo (ho aclareixo per si de cas algun algoritme ho troba un perill... pel que sigui!).