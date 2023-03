Guerra d'Ucraïna

Actualitzada 03/03/2023 a les 05:36

El 24 de febrer del 2022, les forces militars russes van envair Ucraïna i van provocar la destrucció de ciutats i llocs de treball pacífics.Ha estat un any de commoció i dolor, notícies i imatges devastadores, però també un any de valentia i consolidació del poble ucraïnès i els seus sindicats, i un any de solidaritat, unitat i suport.La Confederació Europea de Sindicats (CES) s’enorgullia de donar la benvinguda entre els seus membres als treballadors ucraïnesos i els sindicats. El moviment sindical europeu ha brindat suport polític i humanitari a germans i germanes a i des d’Ucraïna.La solidaritat i la mobilització són claus per resistir l’agressió, salvar vides i ajudar tots els necessitats. Seran la clau per reconstruir Ucraïna com un país democràtic, sobirà i just que ha apostat per la Unió Europea i el seu Estat de dret, el respecte dels drets, la igualtat i l’autèntic diàleg social.Avui estem amb els nostres germans i germanes, “un dia de solidaritat sindical amb Ucraïna i els sindicats ucraïnesos”, per reflectir les devastadores conseqüències de l’agressió russa a la vida dels treballadors, així com a les esferes econòmica, social i energètica i la situació ecològica a Ucraïna, per commemorar les víctimes, però també per centrar-se en els desafiaments immediats que enfronten els sindicats ucraïnesos i construir més accions de solidaritat en suport dels treballadors i refugiats ucraïnesos a altres països, amb testimonis d’Ucraïna i de tot el món.La Unió Sindical d’Andorra, membre de ple dret de la Confederació Europea de Sindicats, s’afegeix al suport dels sindicats europeus a tots els companys i compa­nyes ucraïnesos.