Quan la mida importa

Actualitzada 02/03/2023 a les 05:50

D’entre totes les coses estúpides, passar la ITV del cotxe és segurament una de les més estúpides amb diferència. Mai he sabut de ningú a qui li hagin retirat el cotxe de la circulació per un defecte greu, però gairebé tots hi hem hagut de tornar per alguna collonada. Enguany me l’han tombat perquè tinc un reflector posterior del cotxe trencat gairebé per la meitat. És important el detall, perquè segons el tècnic que em va denegar el preuat adhesiu, el reflector no pot estar trencat en més d’un terç. La cosa m’ha vingut d’un centímetre i escaig, perquè després diguin que la mida no importa. Espero que a casa dels senyors de la ITV no siguin tan escrupolosos, si no ja me’ls veig a tots comprant-se allargadors de penis. Bromes a part, un té la sensació que la ITV és un impost de circulació a l’ombra fruit d’una conxorxa per putejar el ciutadà fins que n’acaba tan fart que decideix canviar-se el cotxe. A casa sempre hem anat amb cotxes vells perquè els hem fet durar amb bon resultat o perquè els nous no són aptes per a totes les butxaques i preferim invertir en altres coses. Que sàpiguen els amos d’aquell Mórdor on mai no toca el sol que tornaré any rere any amb el meu cotxe del 97 per més que busquin tres peus al gat. Estic disposat que em mesurin els reflectors quan vulguin. Posats a examinar anualment les coses, potser l’administració podria fer un examen anual de català, a veure si som igual d’escrupolosos amb tot i no només amb els cotxes vells. S’imaginen? Vostè no ha aprovat, aprengui’s els pronoms febles i demani cita prèvia per una nova revisió si vol continuar treballant al país. Ben pensat, potser llavors ens quedaríem sense tècnics a la ITV...