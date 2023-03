Els mercats privats s'obren a inversors particulars

Actualitzada 01/03/2023 a les 06:27

Des de fa uns anys estem molt acostumats al fet que el nostre entorn canviï. En els darrers temps hem viscut revolucions en molts àmbits de la vida, la majoria relacionades amb la tecnologia i les seves aplicacions.No comprem igual, no viatgem igual, no tenim cura de la nostra salut com abans, fa temps que vam canviar la manera com escoltem música o triem un restaurant i podem dir que tampoc invertim igual. El món de les finances també es mou i la darrera innovació pot generar oportunitats molt interessants que abans eren inaccessibles per a la majoria. L’obertura dels anomenats mercats privats als inversors particulars és una de les tendències a seguir, però per fer-ho cal tenir clar el que són.Els mercats privats, cada vegada més importants en l’economia, són aquells que engloben inversions alternatives a les accions o productes convencionals que cotitzen als mercats públics, a les borses. Una tipologia d’inversions que, fins ara, estava restringida als clients professionals i a les grans institucions, ja que requerien una capacitat d’inversió molt alta. Els mercats privats mouen actius de diferents tipus i els seus índexs de referència han registrat habitualment millors rendibilitats que els dels mercats públics.L’obertura d’aquests mercats als inversors de banca privada és una gran oportunitat i una petita revolució en el món financer, on Andorra juga el seu paper, ja que MoraBanc, gràcies a l’acord exclusiu amb Goldman Sachs Asset Management, serà una de les poques entitats a Europa que oferiran la possibilitat d’accedir a aquesta nova categoria de fons a clients de banca privada, els anomenats Eltif o European Long Term Investment Funds.Els Eltif són una alternativa de futur, diferent, que complementa la inversió tradicional als mercats financers públics com la borsa. Permeten accedir i participar en la rendibilitat d’empreses privades no cotitzades i en actius reals com el mercat immobiliari o les infraestructures. Aquest nou tipus de fons inverteix de manera directa i diversificada en empreses de diferents sectors i en actius reals repartits geogràficament entre els Estats Units, Europa i l’Àsia, bàsicament. Són una manera alternativa de complementar les carteres d’accions, fons o bons als quals estem acostumats, i a la vegada afavoreixen un creixement més sostenible i estable de l’estalvi a llarg termini.La cartera d’inversions de l’Eltif de MoraBanc, a diferència d’un fons d’inversió habitual, inclou diverses estratègies avançades: capital d’inversió (l’anomenat private equity), crèdit i finançament d’empreses de creixement (incloent-hi situacions corporatives especials, venture capital, entre d’altres), actius reals d’infraestructures (de sectors com la transició energètica, autopistes i ports en transport, o el digital), així com projectes d’impacte en negocis de sostenibilitat (GSAM és membre de la xarxa Unpri d’institucions financeres que treballen per implementar els principis ideals de les Nacions Unides).Com que es tracta d’inversió directa, els gestors sovint participen a millorar la gestió operativa de les empreses on s’inverteix. El fons també es beneficia del fet que Goldman Sachs AM és un líder global de la banca d’inversió, amb accés a un ecosistema que connecta oportunitats i idees entre el món empresarial i aquests mercats de capitals.Pel que fa als resultats que se’n poden esperar, en general, l’experiència i les dades històriques d’estudis de la inversió en els mercats privats, mostren rendibilitats atractives a llarg termini que poden ser superiors al 10% anual (cal assenyalar que els fons Eltif tenen un termini tancat de nou anys, amb distribucions de capital anticipades). Tot i tractar-se d’inversions d’un nivell de risc alt, han tendit sovint a superar les equivalents dels mercats financers públics de renda variable.L’aparició dels nous fons Eltif, com el que proposa GSAM i comercialitza MoraBanc, representa un avenç important que amplia les possibilitats d’inversió. Un tipus de producte interessant que, tal com recomanem en qualsevol proposta d’inversió, cal conèixer i tenir clar que és adequat al nostre perfil d’inversió i risc. La transparència i la informació clara i detallada són imprescindibles quan volem fer alguna inversió, així com l’assessorament de professionals i entitats reconegudes i de confiança.*Gerard Albà, Director d’Inversions de MoraBanc