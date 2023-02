Cultura popular i identitat

Actualitzada 28/02/2023 a les 06:01

Fa una setmana celebràvem el Carnaval. L’hem pogut gaudir a cada parròquia amb la seva idiosincràsia i intensitat: és la riquesa de les tradicions a Andorra, on conviuen carnavals com el d’Encamp –ben arrelat i esperat–, el de Canillo, amb els centenaris arlequins, les bruixes de Sant Julià o la vistosa rua de la capital i Escaldes. A Ordino aquests darrers anys, des del món associatiu, s’ha treballat de valent per recuperar i arrelar de nou festes pròpies.El Carnaval n’és un exemple, amb el Carnestoltes penjant a la plaça 25 anys després. Ja s’havia recuperat l’Ossa –una de les festes de més marcat caràcter pirinenc i recentment inclosa com a Patrimoni immaterial de la humanitat per la Unesco–, els Contrabandistes o les falles de Sant Pere.Aquestes festes formen part del nostre patrimoni, de la nostra història, i són part de la nostra identitat. Són fruit de la gran tasca del món associatiu de la parròquia amb l’empenta de l’Associació de Cultura Popular i la complicitat de l’Esbart Valls del Nord, la Coral Casamanya, el Grup Artístic i els grallers i tabalers.Des de les institucions i des d’ACO-DA som conscients de la necessitat i importància d’aquest teixit associatiu, i és per aquest motiu que hem procurat acompanyar aquestes iniciatives: quan la societat civil i les institucions van de la mà el país avança. Perquè és una voluntat compartida que sorgeix de la necessitat de recuperar la nostra identitat i salvaguardar la cultura popular preservant-la, difonent-la i divulgant-la.Es tracta d'una eina de gran valor social perquè fomenta la integració i la cohesió, que al mateix temps genera un sentiment de pertinença. En aquest sentit, cal continuar donant suport i acompanyament a les associacions que vetllen i treballen per a la preservació de la nostra cultura, que l’adapten als nous temps.Són els ambaixadors de les nostres tradicions que donen valor a la parròquia i per extensió al país i al Pirineu. Cal, per tot plegat, seguir el camí junts perquè la cultura popular forma part de la nostra identitat.* Gemma Riba, Candidata de la llista nacional de Demòcrates