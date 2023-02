Actualitzada 27/02/2023 a les 06:01

Segons la Wikipedia, responsable és aquell que conscientment és la causa directa o indirecta d’un fet. Per tant, és imputable, en positiu o en negatiu, per les conseqüències d’aquell fet. Però a les persones moltes vegades els costa assumir la responsabilitat del que fan, o del que no fan, i els resulta més senzill fer veure que la culpa és dels altres, i així desvien l’atenció de les seves pròpies mancances, o dels seus propis errors. Ser responsable de les coses demostra maduresa i capacitat de millora. Les persones que demostren responsabilitat en els seus actes aporten un valor que els permet tenir consciència d’allò que fan o no han fet, i els ajuda a reflexionar i valorar les conseqüències dels seus actes, afrontant de la manera més íntegra tot allò que se’n deriva. A tots ens agrada envoltar-nos de persones responsables. Ens donen confiança pel compromís que assumeixen en el compliment de les seves obligacions, i per la cura que adopten en la presa de decisions. Ara que ens trobem quasi en campanya electoral, a més d’analitzar els continguts dels programes electorals, haurem de pensar en quines de les persones que formaran part del nostre sistema legislatiu i, en conseqüència, del nostre govern, creiem que poden actuar amb més responsabilitat posant totes les persones d’Andorra en el centre de les seves accions. Haurem de considerar aquells que ens han mostrat, en el compliment dels seus deures, que actuen de forma oportuna, eficaç i eficient, i de la millor manera possible. Perquè la responsabilitat és un valor i una pràctica ètica que té un impacte en tots els camps de la nostra vida. En aquest punt, els diferents candidats i candidates ens hauran de convèncer que en les seves propostes hi ha el rerefons de la responsabilitat, i que el seu programa electoral es basa en el codi del bon govern evidenciant la rigorositat necessària per poder així aconseguir l’aval democràtic que els permeti aplicar aquelles polítiques que millorin la vida al conjunt dels ciutadans i ciutadanes d’Andorra. Cada cop hem de ser més exigents i fer més seguiment i control de les promeses electorals o dels compromisos polítics mitjançant l’exigència de responsabilitats als diferents polítics pel seu incompliment.