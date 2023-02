L'opció pel canvi

Actualitzada 24/02/2023 a les 06:28

Dimecres l’aliança progressista conformada pel Partit Socialdemòcrata i Progressistes-SDP (PS SDP +) vam presentar les nostres candidatures per a les pròximes eleccions generals del 2 d’abril, encapçalades per Pere López: el nostre candidat a cap de Govern. I no vull oblidar tampoc les forces comunals que ens acompanyaran a Encamp, com ara Agrupament Encampadà, i a Ordino, on comptem amb X’Ordino.En aquesta gran trobada crec que tots els companys i companyes de l’aliança progressista que hi vam assistir vam copsar les ganes de canvi que hi ha a Andorra i que, com bé va dir el nostre candidat “no és el moment per continuar amb el desgavell actual, ni tampoc per provatures o aprenentatges”. I sincerament, només les nostres candidatures, tant a nivell nacional com parroquial, són les que ho poden fer. Perquè DA ja ens ha demostrat, en aquests dotze anys, que ells no ho saben fer. I tot i que fem molt tard, té solució si ho fan les persones idònies amb els projectes idonis.Us he de confessar que em fa molta il·lusió formar part d’aquesta candidatura socialdemòcrata com a candidat de la llista nacional. Crec que tenim una candidatura amb gent preparada, conformada per professionals de tots els sectors, amb persones que trepitgem carrer, que vivim el dia a dia com el que som, un ciutadà més, i que ens trobem lluny de l’“establishment” de les elits de la dreta andorrana.Perquè l’objectiu de la nostra aliança no és una altra que tornar a fer d’Andorra aquell país on tothom hi podia viure amb tranquil·litat i seguretat. On l’habitatge i el poder adquisitiu sigui la prioritat de les nostres polítiques abandonant l’Estat assistencialista actual i posant al centre un Estat del benestar real.S’ha de governar per a tota la ciutadania si volem progressar com a país i com a societat. Estic convençut que l’experiència del Pere i de la resta de companys de les candidatures i les ganes d’aprendre d’aquells que no fa tant que ens dediquem al servei públic de la política permetran fer d’aquesta Andorra elitista, l’Andorra de tots i totes. Perquè som l’única opció pel canvi.* Pere Baró, Candidat número 4 a la llista nacional per PS SDP +