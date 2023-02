Quo vadis, UL?

Actualitzada 22/02/2023 a les 06:24

Pensava que m’agradaria veure si algun dia UL no podia presentar una llista electoral a Sant Julià de Lòria, que això seria la seva fi, acabant amb anys i anys de guanyar eleccions (excepte una comunal), però no ha estat així. No m’alegro gens en absolut del fet que UL no es presenti a unes eleccions, prefereixo que es presentin i les perdin pel motiu que sia. D’una banda, he de dir que ho entenc bastant, ateses les dificultats de fer una llista a la nacional i alguna altra llista a les territorials que no fos la de Sant Julià. D’altra banda, penso que perfectament tan sols amb els vots lauredians podrien treure tres consellers i formar, doncs, grup parlamentari. Ara bé, presentant només una territorial, que haguessin guanyat però quedant solament amb dos consellers era molt agosarat i no servia de gran cosa sense pactes, a l’estil Ciutadans Compromesos. Em sembla molt evident que a UL hi ha una persona que no vol ni ha volgut mai pactar amb ningú, i ho dic per experiència... D’altra banda, m’agradarà analitzar cap a on es giraran els vots dels electors de UL, tant els “emprenyats” com els “no emprenyats”. Constato ara mateix que en cap lloc he escrit res de terceravia, només de UL, sense oblidar, però, les darreres eleccions: 1.142 vots per a UL, 807 per a terceravia. En tot cas, preveig unes eleccions a Sant Julià de Lòria més “obertes” i apassionants, no com ha estat fins ara i des de fa molts anys. De totes maneres, a UL s’ho hauran de “repensar” molt de cara a les properes comunals i intentar convèncer als seus eterns electors que la majoria penso que no estaran massa contents. Tot i així, potser a Sant Julià UL continuarà sent UL.