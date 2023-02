La bioètica i la UNESCO

Actualitzada 22/02/2023 a les 06:19

Ara que Andorra ja és membre del Conveni Europeu de Drets Humans i Biomedicina i que ha publicat fa 15 dies la Llei de recerca i innovació biomèdica, convé també fer esment d’un altre instrument jurídic que configura i consensua els principis bioètics. Em refereixo a la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans de la UNESCO de l’any 2005. Fa també ara 30 anys que Andorra s’adherí a aquest organisme especialitzat de les Nacions Unides, l’organització que més atenció i interès presta a la bioètica i a la protecció dels drets en la biomedicina. Aquesta és la tercera declaració que ha fet sobre la matèria, una sobre el genoma humà (1997), una altra sobre dades genètiques (2003) i aquesta on la UNESCO va voler recollir i consensuar la regulació normativa dels principis bioètics i així poder-la proclamar per unanimitat de tots els seus membres.Aquesta Declaració del 2005 és una proclamació, no un tractat internacional. Les declaracions de l’ONU no són vinculants, no obliguen els Estats. Pretenen, però, que en siguin inspiradores de la seva acció legislativa interna. En aquest cas donen principis, bases i marcs per legislar en el camp de la bioètica a nivell internacional. Aquesta última Declaració Universal de la UNESCO és un text curt, preàmbul i 28 articles. La podeu llegir fàcilment a internet. Després d’establir el seu abast i els seus objectius, m’interessa ara copiar la petició expressa, en els primers articles, de que es respectin els següents quinze principis: dignitat humana i drets humans, beneficis i efectes perjudicials, autonomia i responsabilitat individual, consentiment, persones sense capacitat de donar el seu consentiment, respecte de la vulnerabilitat humana i la integritat personal, privacitat i confidencialitat, igualtat, justícia i equitat, no discriminació i no estigmatització, respecte de la diversitat cultural i del pluralisme, solidaritat i cooperació, responsabilitat social i salut, aprofitament compartit dels beneficis, protecció de les generacions futures, i protecció del medi ambient, la biosfera i la biodiversitat.Andorra i el marc de la bioètica. Es consolida i s’enforteix en la medicina, les Ciències de la vida i les tecnologies connexes.