Actualitzada 21/02/2023 a les 06:18

El passat dilluns 13 de febrer es van presentar les candidatures per a les properes eleccions generals del 2 d’abril, i actualment des dels diferents partits ens trobem immersos en un exercici de reflexió i de treball de cara a elaborar el que serà el nostre programa electoral.Com a integrant de la llista de Demòcrates per aquestes eleccions vull posar sobre la taula un dels reptes que penso que ens afecten a tota la societat andorrana en general, però amb especial importància als joves, que som els que tenim potser més recorregut per davant i per tant més afectació.Com a país ens trobem immersos en un moment de canvis: venim d’una crisi sanitària que hem sabut afrontar amb resiliència i, entre d’altres, ens enfrontem a grans reptes com la negociació de l’acord d’associació a la Unió Europea, que suposa una transformació important del panorama socioeconòmic del nostre país. Aquest serà, sens dubte, un dels pilars principals del proper període electoral. És un procés que s’ha de gestionar bé: des de l’anàlisi, la reflexió i la transparència, com ja s’ha fet fins ara. Ens permetrà obrir-nos a un mercat més global, amb noves oportunitats tant a nivell sectorial com territorial, però sense perdre de vista les nostres arrels i particularitats.És cert que en l'àmbit econòmic, social i laboral és un repte, ja que suposa canvis i requereix d’especialització i professionalització del teixit empresarial, però és un camí que hem de recórrer i que obre un ventall d’oportunitats en el desenvolupament professional, econòmic i de qualitat de vida per Andorra. Vivim en un país amb un alt grau de població amb titulacions en ensenyament superior, especialment en el cas de la gent més jove, fet que només pot anar de la mà amb aquesta obertura de noves oportunitats i ens ha de permetre ser competitius en aquest context. Des del meu punt de vista, és un dels temes cabdals per al país i ho seguirà sent a la propera legislatura. Per això penso que és primordial de cara als propers comicis, especialment per a nosaltres els joves, el fet de reflexionar i formar-nos una opinió informada i contrastada sobre les implicacions d’aquest tema en pro del nostre desenvolupament.