Endavant, Stefi

En el moment d’escriure aquest Tribuna, acabo de llegir al Diari d’Andorra que l’alpinista Stefi Troguet intentarà aquest any coronar l’Everest i el Lothse, per tal d’anar sumant vuit mils, sense oxigen assistit.L’any passat va pujar el K2, probablement el més difícil del 8.000 i, amb anterioritat, el 2019, el Nanga Parbat (8.125 m) i el Mansalu (8.156).A mi em sembla una notícia excel·lent, d’aquelles que m’agrada llegir i que posen l’esport andorrà allà on es mereix estar.Després, a l’hora d’entretenir-me amb els comentaris, resulta certament lamentable llegir-los. Dels cinc escrits a l’hora d’escriure aquestes paraules, sols un (el segon) animava l’alpinista: “Segur que ho aconsegueix”. Els altres quatre mereixen un estudi en profunditat sobre la seva intenció.El primer comparava l’Everest amb Tristaina, el tercer deia textualment: “A mi què m’importa”, el quart feia un comentari sense cap gràcia sobre qui posava els diners , i l’últim ens comunicava, després de recordar les tones d’escombraries generades i la mort de molts alpinistes, que aviat es celebraran casaments al cim. Que trist!L’any passat, segons les dades oficials, 689 persones van assolir l’Everest, de les quals la meitat eren xerpes o guies de les expedicions. Si comparem les dades del 2022 amb les del 2010, any en el qual 526 persones van fer el cim, podem arribar a la conclusió que si no hi puja més gent és perquè des de fa temps intenten evitar el que seria un col·lapse total.Però es vulgui o no, l’Everest, amb 8.848 metres és el cim més alt del món, i tot i que és veritat que el seu accés hauria d’estar més restringit als alpinistes professionals, no és el mateix pujar amb oxigen assistit que fer-ho sense.Unes poques dades al respecte. L’any 2019, 534 persones van fer el cim. Saben quantes ho van fer sense oxigen? Doncs, cap ni una. No he pogut trobar les dades del 2022; en qualsevol cas, fins al final de la temporada del 2021, de les quasi 10.000 ascensions a l’Everest, sols el 2% s’han fet sense oxigen assistit. Al final del 2021, sols set dones ho havien aconseguit sense oxigen assistit.De manera que la temptativa de Stefi Troguet seria tota una fita per a l’esport andorrà d’alt nivell, i com vaig escriure l’any passat quan va aconseguir fer el K2, una bona manera de promocionar el Principat d’Andorra.Ànims, Stefi! Puja l’Everest, i al Lothse, i que el temps i els vents et sigui favorables.