UNICEF demana 369 milions per a la resposta immediata al terratrèmol

Actualitzada 20/02/2023 a les 06:10

El 6 de febrer a la matinada, múltiples terratrèmols –els més forts, de 7,7 i 6,6 en l’escala Richter– van afectar el sud-est de Turquia, devastant 10 províncies i deixant 9,1 milions (inclosos 2,5 milions d’infants) en situació de necessitat. Hi ha hagut 35.418 morts i 80.278 ferits (dades del 15 de febrer), amb 47.000 edificis afectats. Al voltant d’un milió de persones estan en allotjaments temporals i 4 milions d’infants estan sense es- cola.Al nord-oest de Síria, els terratrèmols han afectat 4 províncies, produint 5.814 morts i 11.000 ferits (dades del 13 de febrer). Han afectat 8,8 milions de persones (inclosos 3,7 milions d’infants), que necessiten menjar, aigua, refugi, assistència tant mèdica d’urgència com psicosocial. Aquestes carències s’exacerben amb el fred de l’hivern, les necessitats humanitàries preexistents, el recent brot de còlera, tot en una zona ja molt malmesa en dotze anys de conflicte bèl·lic intern.Els infants, molts dels quals han perdut tota la família, veuen ara en perill la possibilitat de tornar a una vida normal, i pateixen nivells d’estrès traumàtic sense precedents. Aquells que han perdut les seves cases tampoc no poden trobar la seguretat de disposar d’espais d’aprenentatge escolar, que molts van quedar malmesos i es va perdre tot el material escolar. Els infants són molt més vulnerables i amb més risc de ser víctimes d’explotació i abús.Les prioritats d’UNICEF per atendre aquesta situació s’enfoquen en l’aigua (proveir camions d’abastiment d’aigua, material de potabilització, i d’ajuda al bombament d’aigua, WC portàtils i suport en la reparació de xarxes d’aigua i de sanejament), salut (subministraments mèdics, revisions mèdiques, vacunacions, infraestructura primària, equips mèdics mòbils, coordinació de voluntaris), nutrició (distribució de menjar per combatre la desnutrició –típicament, galetes d’alt contingut energètic, suplements alimentaris basats en lípids per a dones embarassades i lactants–), educació (prioritzar la reobertura de les escoles, reparar escoles danyades, suport psicològic a mestres i infants, facilitar material escolar), protecció de la infància (suport psicosocial individual i a les comunitats, material de protecció per a l’hivern, identificació i reunificació de menors no acompanyats, construcció d’espais segurs per a infants protecció davant la violència de gènere), i sistemes d’alerta i prevenció d’abús i explotació sexual.Per dur a terme tot això, UNICEF necessita recursos financers. La crida que ha publicat aquest darrer divendres demana 368 milions de dòlars (196 milions per a Turquia i 172,7 per a Síria) per arribar, en els tres pròxims mesos, a 8,4 milions de persones (4,1 de les quals són infants) i proporcionar-los l’ajuda que necessiten, amb aquests objectius:OBJECTIUS UNICEF5,3 milions de persones tinguin accés a aigua potable.3,5 milions d’infants i dones embarassades i lactants es beneficiïn de serveis mèdics i rebin aliments.2,3 milions d’infants i famílies estiguin sota programes de protecció, prevenció d’abús, i explotació.927.000 d’estudiants i professorat rebin material educatiu i puguin accedir a les escoles.830.000 de persones vulnerables rebin assistència econòmica per cobrir necessitats bàsiques.La ràpida provisió de finançament serà fonamental per garantir la provisió immediata d’aigua, serveis de salut i la nutrició, la protecció de la infància, l’educació i el suport humanitari en efectiu a nens, adolescents i famílies vulnerables afectats pel terratrèmol. Sense recursos, els infants, joves i famílies més vulnerables i afectats patiran més exposició als efectes del terratrèmol i un accés limitat a serveis crítics i protecció, incloent-hi la violència de gènere.Andorra pot contribuir, i molt, a alleujar la situació d’aquests dos països, enfrontats a una situació dramàtica sense precedents. Volem, doncs, apel·lar a la generositat de tota la societat andorrana per a aquest nou repte. Els infants de Síria i Turquia ho necessiten.*Albert Mora, Director Unicef Andorra