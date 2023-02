Nordstream!

Actualitzada 19/02/2023 a les 06:20

Ja fa sis mesos del sabotatge del Nord Stream. Es tracta, per si no li ve al cap, dels dos gasoductes submarins de 1.200 km i escaig que travessen el mar Bàltic, proveint de gas natural rus Alemanya i altres països aliats. Ho esmento en passat perquè –a banda de petar– Nord Stream 1 i 2 ja estaven tancats com a resultat del conflicte entre Ucraïna i Rússia. Un semestre després la notícia ha desaparegut dels mitjans, mentre el focus d’atenció geointernacional mediàtic continua esbombant la guerra i les gires mediàtiques de Volodímir amunt Zelenski avall, transmutat en rock star. Doncs no del tot. El veterà periodista nord-americà Seymour Hers ha publicat una investigació que culpa l’administració nord-americana, amb el president Biden al capdavant, d’haver ordenat el sabotatge de Nord Stream per interessos nacionals. Conspiranoia? Hers, guardonat amb Pulitzer, és famós per les seves notes sobre la massacre de Mỹ Lai al Vietnam; per haver desvelat les activitats il·legals de la CIA a la dècada dels setanta del segle passat; i ja en aquest, per deixar al descobert actuacions il·lícites del Pentàgon a l’Afganistan. Malgrat les controvèrsies que hagi pogut generar algun dels seus treballs d’investigació, el que destaca en el cas dels sabotatges del Nord Stream és que, a banda del silenci stampa de les grans corporacions i mitjans internacionals, ningú –ni el mateix govern nord-americà– no ha pogut desmentir-la. Vist des de l’òptica bèl·lica –quina altra, si no?–, els EUA estan disposats a fer tot el que calgui i més per mantenir el seu paper protagonista. Alemanya i Europa, en general, farien bé no oblidant-ho.