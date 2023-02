Equilibris polítics

Actualitzada 18/02/2023 a les 06:34

Un cop tenim llistes de les candidatures electorals, i prèvia anàlisi detallada dels noms, famílies i sectors que representen comencem a dibuixar el que pot ser el resultat de les eleccions. Els partits i les coalicions compten els vots analitzant el més mínim detall. Els partits durant setmanes han fet i desfet, amb els seus supòsits de previsions, aliances, i posar i treure candidats, i de fet els moviments hores prèvies a les presentacions responen a això. Fem algunes lectures com, per exemple, la decisió de posar Marsol com a peça forta a les territorials en pacte amb Liberals, quan a priori anava de 2 de la nacional de DA. El moviment de la política respon directament al pacte PS+SDP, que dibuixa un escenari incert a la capital. El mateix que dona aire a l’aliança entre DA i Liberals, després de diverses anades i vingudes. Podem també treure conclusions llegint les llistes electorals com, per exemple, quins seran els consellers, que en cas de ser elegits dins una majoria ocuparan càrrecs a l’executiu. Ordino, Andorra la Vella, Sant Julià i Canillo, a les llistes de DA i Liberals, tenen suplents a la territorial que seran consellers de ple dret, previ nomenament ministerial d’algun dels titulars de la seva candidatura. Evidentment que tot es mou i com diuen alguns analistes, hi ha partit, i sobretot a par­ròquies com Andorra la Vella, Encamp o Ordino, on pot passar de tot. Les travesses comencen i la campanya i els debats poden ser decisius per decantar vots.