Reciclatges

Actualitzada 17/02/2023 a les 06:35

1 Molts titulars aquesta setmana, però d’entre tots un, per sorprenent, inesperat: Pintat es replega. L’objectiu? Refundar el partit que, a excepció del parèntesi del mandat comunal del 2016-2019, ha estat i de moment encara és hegemònic a Laurèdia. Una bona pausa fins a les comunals del desembre segurament provocada per un esgotament del líder indiscutible i indiscutit i la manca d’un recanvi, alhora que unes perspectives electorals que com a molt li asseguraven els dos consellers territorials. Necessiten agafar embranzida, diuen, per renovar il·lusió i motivació, per reciclar-se, vaja. Pintat, un polític dels d’abans, dels que en queden pocs, ha preferit retirar-se de l’escena abans que perdre el suport electoral en unes eleccions que es preveuen molt polaritzades.2 Un altre replegament, ben diferent de l’anterior, el del comú d’Andorra la Vella, que descarta implementar les anomenades màquines de reciclatge invers, projecte guanyador del darrer procés participatiu, perquè precisament el que fan és produir l’efecte contrari: incentivar el consum de productes envasats. Me n’alegro molt i corrobora el gran equívoc que es va fer a Ordino quan va aplicar aquesta experiència l’any passat, també conseqüència d’un procés participatiu, que en aquest cas va quedar en segona posició. Reitero el que vaig dir en aquell moment: iniciatives carregades de bones intencions acaben sent perverses, i és obligació dels nostres mandataris saber ponderar-les i replegar-se si és necessari.