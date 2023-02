Actualitzada 17/02/2023 a les 06:32

La Unió Sindical d’Andorra, membre de la Confederació Sindical Europea, aplaudeix que l’Eurocambra s’hagi tornat a posicionar a favor d’un mandat progressista, que també va ser defensat pels governs a l’anterior Consell EPSCO, liderant l’oposició a la proposta de directiva realitzada per la presidència txeca, que soscavava els drets laborals de les persones treballadores. Els tribunals de tot Europa han dictaminat en sentència que les plataformes digitals són ocupadores i, per tant, cal assegurar-se que no eludeixen les lleis laborals i que compleixen les seves responsabilitats, garantint protecció social i unes condicions laborals i salarials dignes als seus empleats i empleades. Aquest acord té com a objectiu consagrar una presumpció de laboralitat forta i clara, tal com recull la pionera llei rider espanyola, que fa recaure la càrrega de la prova a les mateixes plataformes, cosa que ha estat defensada per molts dels seus treballadors i treballadores. Protegir adequadament les més de 28 milions de persones treballadores de plataformes digitals a la Unió Europea és un dels grans reptes de l’era digital, per això resulta urgent la necessitat proveir-les de mecanismes de negociació col·lectiva per situar les persones per sobre dels beneficis empresarials. En les últimes setmanes, diferents plataformes digitals, i especialment Uber, han fet servir tàctiques agressives per sotmetre la proposta de nou a votació, i intentar així continuar retallant els drets laborals dels seus treballadors i treballadores. El suport a començar les negociacions sobre les noves mesures per millorar les condicions dels treballs en plataformes digitals s’ha produït amb 376 eurodiputats a favor, 212 en contra i 15 abstencions. Ara, el Parlament durà a terme les negociacions oportunes amb el Consell per assolir la versió final de la directiva perquè aquesta pugui ser adoptada oficialment.