Presentem les candidatures

Ja ha començat el compte enrere per a les eleccions generals. Els partits han presentat les cares visibles i la quantitat d’esperances dipositades en elles, que no són poques. Ja ho diu el refranyer: en la varietat està el gust, i n’hi ha per a tots els gustos. Les converses de passadís a correcuita han donat el seu fruit.Ara toca verificar, per part dels electors, les persones que van amb qui, i què és allò que es defensa, que recordem que no tot s’hi val. L’existència de múltiples llistes garanteix el pluralisme polític, propi de tot sistema democràtic, canalitzant les necessitats de la societat a estimular la participació i a conduir el debat de la cosa pública.Els pactes o aliances de partits constitueixen acords de caràcter electoral, destinats a la presentació conjunta i acumulació de vots dels seus candidats, amb la finalitat d’evitar la dispersió i maximitzar les possibilitats d’arribar al poder, de governar el poble.No obstant això, ha de quedar clar que els pactes projecten la seva acció i existència des del moment de la constitució fins al moment de la proclamació dels candidats electes. Això significa que l’acció posterior dependrà bàsicament de les voluntats de confluència existents i dels resultats aconseguits. Recordem que si no es guanya no es pot accedir a Govern.El que sí que és del tot bàsic i molt important és verificar quines són les fites i les propostes dels partits polítics, tot allò que es diu als diferents programes electorals. Allò amb què els polítics i els candidats es comprometen si assoleixen arribar al poder, o com a mínim defensar si és que es queden del costat de l’oposició. Aquesta és la veritable essència de l’ideari polític, més enllà dels xafardejos de passadís. Conèixer si aquell partit representa i dona valor als teus principis i valors. Si el fet de pactar amb un altre no significarà renunciar a aspectes bàsics del que pensem i volem per al nostre país.