La transcendència de l'actitud positiva

Actualitzada 16/02/2023 a les 05:59

L’actitud es pot definir de moltes maneres, però la predisposició a comportar-se o a mostrar-se de certa manera davant d’una situació determinada o, fins i tot, un estat d’ànim n’és una bona aproximació. És allò que en anglès en diem mood, i que està de moda entre el jovent.Realment penso que no som plenament conscients del poder d’influència que tenim sobre nosaltres mateixos i sobre el nostre entorn, i com podem condicionar-nos o condicionar altres persones amb la nostra actitud. Sempre ens estem comunicant, verbalment i no verbalment, i les nostres relacions personals estan determinades pel tracte agradable que oferim, la generositat de les paraules que diem i la manera com ens comportem. Però hi ha un pas previ: com ens parlem a nosaltres mateixos i quins són els nostres pensaments, per exemple, si són positius i engrescadors o negatius i perjudicials.La nostra actitud condicionarà les nostres percepcions i actuacions. Deixeu-me que utilitzi un exemple sobradament conegut, amb algun matís: podem veure el got mig buit, mig ple o totalment ple (de líquid i aire). En aquest sentit, tampoc hem de confondre l’actitud positiva amb la ingenuïtat, sinó més aviat al contrari. El positivisme ens predisposa a aprofitar les oportunitats i els reptes amb una actitud resilient i amb voluntat d’aprendre i créixer. Hi ha un guru català que sempre diu que tenim tot el dret a enfadar-nos, a sentir emocions negatives, però que el que no ha de passar és que aquestes emocions s’allarguin massa en el temps, perquè aleshores perdem el control, ens faran mal i ens acabaran passant algun tipus de factura.Tinguem ben present que el nostre cos està interconnectat, que tenim moltes neurones a l’estómac, per exemple, i que les substàncies bioquímiques s’alteren per l’estrès, l’ansietat, l’alegria, la felicitat… És a dir, pel nostre estat d’ànim. Les emocions, ja siguin negatives o positives, fan la seva funció i ens avisen de situacions desagradables, agradables o de perill. Nosaltres tenim el comandament de la nostra consola, i hem d’estar predisposats i ens hem de condicionar a tenir una actitud positiva. Mentre que una actitud negativa, la por i el temor ens poden bloquejar, una actitud positiva ens catapulta cap a la recerca de solucions, cap a preparar-nos per vèncer les situacions incertes. Els majors autosabotejadors podem ser nosaltres mateixos!I, per acabar, una breu guia dels beneficis d’una actitud positiva:–Et fa posar el focus en objectius reptadors i assolibles, així com en solucions.–Et manté en el present: et fa considerar el passat com a aprenentatge dels èxits, els fracassos i la trajectòria, i el futur com a potencialitat.–Afavoreix trobar-te en entorns relacionals positius i allunyar-te de la toxicitat.–Et fa valorar allò que tens més a prop, i et permet identificar les persones i les coses bones de la teva vida.–Et fa adoptar un rol més actiu i protagonista.–Et fa parlar i parlar-te (pensar) amb assertivitat, respecte i empatia.–Et predisposa a tenir sentit de l’humor, que té una funció molt seriosa: et permet mantenir una distància emocional saludable respecte als conflictes i t’ajuda a reconèixer les incoherències.–Augmenta l’autoestima, l’autoconfiança i l’autoseguretat.Així doncs, cada dia surt de casa amb una actitud positiva i fes que es converteixi en un hàbit.*Marc Cornella, Adjunt a direcció de relacions humanes de Crèdit Andorrà