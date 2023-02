ChatGPT o no?

Actualitzada 15/02/2023 a les 06:03

Mai he dissimulat, en aquesta columna, la sincera admiració dirigida als científics, aquests que es dediquen a les ciències anomenades dures, les quals han permès un progrés tecnològic essencial en els últims cent anys. Aquesta fascinació ve motivada pel meu profund desconeixement en aquest àmbit. Així, encara avui, després de la lectura d’innombrables articles de divulgació, em costa entendre, per no dir que no entenc, entre altres coses, com funciona la producció i el transport d’electricitat fins a les nostres llars, la televisió, la ràdio i evidentment internet. I ni fa falta parlar de la conquesta espacial, que constitueix per a mi un gran misteri.A més a més, cada dia assistim a l’emergència de noves tecnologies i sembla encara més difícil copsar la seva mecànica interna. El millor exemple és el desenvolupament i la implementació de la intel·ligència artificial en moltes de les nostres activitats habituals. Contínuament, la IA envaeix els àmbits més sorprenents, com ara la medicina, que semblava fins ara reservada exclusivament a la intel·ligència humana. Així, fa pocs dies s’ha instat la promoció d’una nova eina, el ja famós ChatGTP, que es nodreix d’una infinitat de coneixements científics i literaris obtinguts des de la xarxa. Segons diuen, seria suficient de demanar-li d’escriure un article, una cançó o inclús un llibre, simulant l’estil d’un escriptor reconegut, perquè editi, interrogant les fonts al seu abast, una rèplica que podria enganyar molts dels experts del mateix autor. Aquest exercici el van dur a terme uns periodistes que van demanar a aquesta IA d’escriure la lletra d’una cançó suposadament composta per Nick Cave. Ara bé, informat d’aquest intent, l’esmentat artista va considerar el resultat com a deplorable i indigent. Tot i això, altres coneixedors de la literatura mundial van coincidir en el fet que les simulacions de ChatGTP eren d’una qualitat suficient per il·lusionar un lector mitjà. Certament, tal com afirmava al principi, no acabaré mai d’entendre com s’arriba a aquest resultat. I, a més a més, sempre quedarà una última pregunta per dilucidar, o sigui, esbrinar qui ha escrit la present columna, ChatGTP o el seu servidor.