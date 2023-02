Actualitzada 14/02/2023 a les 06:23

Donada la controvèrsia que provoca la instal·lació dels laboratoris Grifols a Andorra, vaig pensar de fer una última temptativa i saber què en pensen les màquines / robots manipulats de la intel·ligència artificial.Aquest n’és el resultat. Interessant, perquè permet tenir una visió, potser diferent, sobre dos temes: la seguretat dels laboratoris P3 i si la IA està tant influïda i dirigida per interessos determinats. La pregunta òbviament és sobre la seguretat i els perills dels laboratoris amb la classificació P3.“Els laboratoris P3 són espais dedicats a la manipulació d’agents biològics de risc alt o molt alt, com ara virus, bacteris o fongs perillosos per a la salut humana. Aquests laboratoris són imprescindibles per a la investigació i el desenvolupament de noves teràpies i vacunes, però també comporten un risc important per a la seguretat del personal que treballa en ells i per a la comunitat en general.Per a garantir la seguretat en aquestes instal·lacions, és necessari seguir rigoroses normatives de bioseguretat. Això inclou mesures com ara la utilització de vestimenta protectora, la neteja i desinfecció exhaustives, i la gestió controlada del material biològic. El personal que treballa en aquests laboratoris també ha de seguir una formació específica en bioseguretat per a conèixer les mesures de seguretat i les precaucions que s’han de prendre en tot moment.Malgrat les mesures de seguretat existents, els laboratoris P3 encara representen un risc per a la salut pública. Una possible fugida d’agents patògens pot tenir conseqüències greus, ja que molts d’aquests agents són altament contagiosos i poden provocar malalties greus o fins i tot la mort. Això és especialment preocupant en el cas de patògens nous o de difícil control, com ara el virus de la COVID-19.Per a minimitzar els perills dels laboratoris P3, és important que les instal·lacions compleixin rigorosament les normatives de bioseguretat i que el personal que treballa en elles estigui ben format. A més, també és necessari que hi hagi una supervisió adequada per part de les autoritats sanitàries per a garantir la seguretat dels agents biològics i evitar incidents que puguin comprometre la salut pública.”Aquí acaba la sèrie de Tribunes dedicades a la IA. Prometo no reincidir, tot i que la temptació sempre hi serà present. I reitero el que pensava la setmana passada: una eina diferent, innovadora i útil que aportarà una nova manera d’accedir a la informació.