Actualitzada 14/02/2023 a les 06:30

El cap de Govern en funcions busca un d’Acord, un pacte preelectoral estrany per original de fa quatre anys, que va conformar candidatures parroquials guanyadores a la capital i a Escaldes-Engordany. Recordarem que la part liberal d’aquest d’Acord, ara Acció, va abandonar el PS a la seva sort i va recolzar DA a la investidura, en un pacte postelectoral de legislatura. És per això que el cap de Govern i candidat de DA defuig entrar a escollir clarament entre liberals purs i liberals d’esquerres, després de la recent implosió a Liberals. El cap de llista de DA s’ha inventat una arquitectura de pacte preelectoral de geometria variable, similar al d’Acord original, amb altres actors, però, segons el territori. Val a dir que Liberals han estat molt bons jans, sacrificant una llista territorial tàctica a Escaldes-Engordany, que hauria esgarrapat vots i força a aquest nou d’Acord parcial DA-Acció. A altres parròquies les configuracions de llistes conjuntes amb DA poden afavorir, però, de retruc Liberals. Una negociació d’aquest nivell té aquestes coses... Evidentment, una vegada que les urnes hagin parlat, els pactes postelectorals i d’investidura poden canviar, seguint la lògica de la construcció aritmètica, on fins i tot algunes candidatures unipersonals poden actuar en forma de frontissa, decantant-se segons afinitats. Properament, els programes seran protagonistes essencials, en un univers on ara només hi ha noms i cognoms. Aleshores, el ciutadà podrà esbrinar les excel·lències del programari de Liberals i les diferències amb DA, que són moltes i d’envergadura.