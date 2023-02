Actualitzada 14/02/2023 a les 06:20

Totes les cites electorals es caracteritzen per una activitat molt més frenètica entre els partits que tenen intenció de presentar-s’hi. Dins d’aquesta activitat, es troba la de confeccionar les llistes, i aquest procés sol estar caracteritzat per la voluntat de fer-les el més representatives possible de la societat.Diumenge passat es van presentar en un congrés extraordinari les persones que integraran les diverses llistes en l’àmbit nacional i parroquial de Demòcrates per Andorra. L’anàlisi de com de representatives són unes llistes es pot fer des de dos vessants principalment, el de la diversitat generacional i el dels territoris que hi ha representats.A nivell de territori cal remarcar que Demòcrates no s’ha basat en càlculs electoralistes, sinó que com a partit seriós que aspira a governar Andorra, ha estat l’únic partit que s’ha presentat a totes les parròquies pel que fa a les llistes territorials. Des del vessant de la diversitat generacional, la llista nacional és una prova clara de l’aposta que ha fet DA per ser el més fidel possible a la realitat, incorporant persones de diversos sectors, edats i amb més o menys experiència política.En el cas de l’edat i per ser més precisos, els dos candidats que segueixen Xavier Espot es troben en la trentena, fet molt positiu que pot apropar la política a un sector, el dels joves, que malauradament sol mostrar-hi menys interès.Aquest darrer fet és essencial, perquè l’abstenció és un fenomen que, concretament entre els més joves, suposa un problema que cal afrontar de cara.A part de la pedagogia necessària per part d’aquells que es dediquen a la vida pública, també cal certa conscienciació a títol individual per part dels joves i de la resta de la ciutadania. La importància d’assumir el cost d’informar-se per poder votar adequadament és vital per poder prendre una decisió tan important com la de votar, ja que aquesta determinarà el futur de tothom els propers quatre anys.*Manel Amorim, Membre de la secció jove de Demòcrates