Les competències adquirides i, sobretot, la capacitat d’aprendre prevalen actualment sobre títols, graduats i doctorats. Els professionals de recursos humans tendeixen cada cop més a demanar un altre tipus d’habilitats, que van més enllà dels coneixements acadèmics: l’adaptació al canvi, la capacitat de completar tasques en temps reduït, saber suportar l’estrès, treballar i organitzar-se sota pressió. Si no estem acostumats a treballar sota altes exigències el més probable és que la situació derivi en desequilibris.Tot i que no totes les persones tenim la mateixa capacitat de realitzar les nostres funcions sota circumstàncies adverses, mantenint alhora una bona ràtio d’eficiència, el treball sota pressió és una habilitat que tots podem aprendre. Es tracta de saber com gestionar l’estrès i organitzar-se correctament per assolir els objectius fixats. Coincidirem que el nivell de pressió és superior al d’èpoques anteriors; la competitivitat del mercat laboral és cada vegada més gran i amb això també ho és el nivell d’exigència de les empreses.Actualment, treballar sota pressió ha passat de ser un requisit per a determinats llocs a ser considerat com una competència professional cada cop més exigida per les empreses. Es tracta de treure més feina, millor i en menys temps.Però, com de sa és treballar sota pressió? Si no estem acostumats a treballar sota altes exigències, el més probable és que la situació derivi en desequilibri físic i emocional, conegut com a estrès laboral.Per ser un treballador productiu i amb l’habilitat per treballar sota pressió, cal tenir en compte que cal planificar, organitzar, delegar, saber dir que no quan cal i, sobretot, prioritzar.D’altra banda, gestionar de forma efectiva la pressió a la feina també està relacionat amb altres condicions individuals que ajuden a gestionar-la. Algunes d’aquestes qüestions estan relacionades amb els nostres hàbits de vida, com ara ser conscients que la salut és primordial, dormir bé en quantitat i qualitat, fer activitat física i gaudir amb consciència plena del temps lliure i de les aficions.