Actualitzada 10/02/2023 a les 07:11

Dilluns passat el cap de Govern –ja en funcions– va dissoldre el Consell General i va iniciar el procés per a les eleccions generals, el 2 d’abril.Semblen uns comicis més, però els veig com un moment històric per al futur del nostre país. És evident que el Govern liderat per DA ens ha deixat (i sembla que ho volen canviar) una Andorra únicament per a rics, amb una classe mitjana empobrida que té una situació límit en moltes llars on han de gestionar molt bé els recursos per intentar seguir vivint a Andorra. On ja són massa andorrans i andorranes qui estan marxant per la impossibilitat de quedar-s’hi.Escoltant el darrer debat sobre el pressupost del 2023, amb el to victoriós del Govern i els grups que li donen suport –com si haguessin deixat una Andorra idònia–, em vaig adonar que aquestes eleccions seran històriques.Ho seran perquè la ciutadania no ens podem permetre que governin els mateixos, que només ho fan per a una minoria de la població. Perquè Andorra està en un moment que o es comença a legislar per a tothom o molts de nosaltres ens veurem obligats a abandonar el país. Malgrat que la seva voluntat sigui fer un territori ple d’atraccions i d’inversions per a turistes i rics, cal recordar que a Andorra hi vivim tots i és de tots.Seran històriques perquè les esquerres del país hem deixat de banda les rancúnies i hem creat una aliança amb l’única voluntat de tornar a l’Andorra per a tothom, deixant enrere un Estat purament assistencialista –que només permet viure amb ajudes– i amb la qual puguem construir un Estat del benestar real. Perquè creiem que plegats i sumant esforços és la millor manera de tirar endavant.Unes eleccions que o sortim al carrer i votem per fer possible allò que la ciutadania necessita o l’abstenció ens portarà, gairebé de segur, que d’aquí a quatre anys ja no hi tinguem cabuda.Perquè ara és el moment del canvi i, vista la mala gestió del Govern durant aquests anys, us animem amb totes les nostres forces a anar a votar i aconseguir tornar a fer d’Andorra un país per a tothom i no tan sols per a uns quants privilegiats.* Pere Baró, Secretari d’organització del PS