La Visura Ciutadana. Adaptació als nous temps

Actualitzada 08/02/2023 a les 06:02

Els temps estan canviant. La manera de fer i entendre la democràcia també està canviant i és bo que sigui així. A poc a poc, realitats que fa uns anys ens semblaven utòpiques i fins i tot revolucionàries –com les consultes populars, els processos participatius o les taules de treball que agrupen diversos sectors i sensibilitats– són cada cop més freqüents. I estic convençuda que cada cop ho seran més.Malgrat que els equips de govern elegits democràticament a través d’un pacte vinculant com és el programa electoral tenen –tenim– l’obligació de donar-hi compliment, és també cert que cada cop més la participació ciutadana esdevé una eina que permet incrementar la qualitat democràtica de la nostra societat.No és una manera de delegar en la ciutadania els compromisos adquirits, sinó de trobar –com a mínim de buscar– fórmules que ens ajudin a prendre millors decisions, perquè totes i tots som i podem ser –si volem– agents actius en la millora del món que ens envolta.De la mateixa manera que quatre ulls veuen més que dos, com més veus, diverses, proactives i compromeses, sumin en el que es coneix com a intel·ligència col·lectiva, serem millors, més plurals i més rics en recursos, matisos i solucions. Per què renunciar-hi?Per assolir aquests objectius disposem d’una nova eina: el Reglament de participació ciutadana, que té per objecte facilitar aquest procés d’acostament de la ciutadania a la vida pública.Una de les propostes que recull el Reglament de participació ciutadana és la Visura Ciutadana, un servei cívic voluntari autoregulat, format per 10 persones majors de 18 anys que seran escollides per sorteig i per a un període de dos anys.La Visura té, entre altres propòsits i funcions, ser un interlocutor representatiu de la població no organitzada, promoure una ciutadania activa i compromesa i afavorir el diàleg. El seu objectiu final és que sigui un òrgan de consulta, que emeti informes no vinculants o criteris sobre les polítiques públiques i que pugui fer propostes de millora.Fins al 16 de febrer està obert el termini per presentar sol·licituds per al procés de selecció, i és tan senzill com omplir gratuïtament el formulari que es pot demanar al servei de Tràmits o bé formalitzar-lo per e-tràmits.Per ser un dels integrants de la Visura Ciutadana cal no tenir cap circumstància d’incompatibilitat que descriu el reglament i hi pot accedir qualsevol persona major d’edat, resident o nacional.Del que es tracta és que les persones del carrer, aquelles que no estan integrades en la junta de cap associació o partit polític, o que no són part de l’administració ni d’empreses que treballin amb ella, puguin aportar el seu punt de vista, el seu saber natural, la seva coherència i visió del món.Perquè un món plural és més savi. Perquè una societat participativa afavoreix la cohesió i la transparència.Volem posar-ho fàcil, per això, per incentivar la participació en aquest òrgan i compensar d’alguna manera la dedicació, aquesta serà una tasca que anualment es gratificarà amb 300 euros. Una manera de reconèixer l’esforç, la dedicació i el compromís en favor de l’interès comú.Si creus que tens molt a dir però que fins ara no has tingut l’oportunitat de fer sentir la teva veu, encara ets a temps d’apuntar-t’hi i sumar-te a un projecte engrescador.Els temps estan canviant i tu en pots ser un agent actiu.* Trini Marín González, Ministra d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana