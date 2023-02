Suport als autònoms

Actualitzada 07/02/2023 a les 06:33

Andorra compta amb gairebé 8.000 treballadors per compte propi. Empresaris, emprenedors, professionals titulats, propietaris de negocis, petits i grans. Molts d’ells porten tota la vida treballant, bona part donant continuïtat a negocis familiars i també un gruix important són joves que just comencen, il·lusionats. Però ser autònom també implica, sovint, moments d’incertesa i d’inseguretat. Com els que van viure durant la pandèmia.Per donar-los suport després d’un període complicat, i també pel compromís que teníem amb ells, era necessari dotar-los d’una llei que respongués a les seves demandes i els aportés mesures beneficioses. I això és el que hem fet, amb la Llei de mesures per al treballador per compte propi.La llei preveu, per exemple, noves deduccions i bonificacions fiscals, o mesures per equiparar els seus drets amb els dels assalariats en cas de baixa maternal, adopció, risc en l’embaràs o accident laboral. També l’opció d’acollir-se a la jubilació anticipada de forma parcial, per tal que, quan arriben a l’edat de jubilar-se, no es vegin obligats a tancar el negoci al qual tant esforç han dedicat per fer-lo prosperar.Tenint en compte la rellevància d’aquesta llei i perquè les millores que planteja poguessin ser d’aplicació com més aviat millor, hem fet un esforç perquè quedés aprovada aquesta legislatura. És cert que una de les propostes que preveia el text inicial necessitava un període més llarg de reflexió, motiu pel qual hem acordat que es reprengui ja amb la nova composició parlamentària. Em refereixo a la figura de l’autònom econòmicament dependent. Cal analitzar la jurisprudència a Europa al voltant d’aquesta figura i també tenir en compte les consideracions dels organismes internacionals, per poder arribar a un consens legislatiu en què, per sobre de tot, quedi clarament diferenciat l’autònom econòmicament dependent de les persones assala­riades.Però aquesta anàlisi no podia aturar una llei cabdal. Que dona suport als que sempre han estat al peu del canó per tirar endavant Andorra. Aixecant les persianes dels seus negocis i també del nostre país.