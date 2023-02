De la importància del referèndum

Actualitzada 06/02/2023 a les 06:14

Els sectors econòmics tenen un paper important en la negociació d’un acord d’associació amb la Unió Europea (UE). Aquests sectors poden afectar i ser afectats per les decisions preses en l’acord, i és per això que és important que els seus interessos siguin considerats en la negociació.Durant la negociació, els sectors econòmics han de poder influir en les decisions a través de les seves organitzacions representatives, com ara les associacions empresarials, els sindicats i els representants de la societat civil organitzada. Aquests grups han de poder presentar les seves demandes i preocupacions als negociadors i els responsables polítics, i han de poder influir en el contingut de l’acord mitjançant les seves posicions i opinions.Els sectors econòmics també han de poder influir en la negociació a través de la pressió pública i les campanyes d’opinió. Mitjançant la seva participació en el debat públic, dits sectors han de poder influir en l’opinió pública i en la decisió final sobre l’acord.En aquests moments, quan s’estan perfilant els darrers serrells de l’acord d’associació amb la UE, és important garantir que les preocupacions i interessos dels sectors econòmics siguin considerats en les decisions preses. Això ajudarà a garantir que l’acord sigui just i equilibrat per a tots els sectors implicats.Ara bé, cal tenir present que caldrà fer un referèndum per aprovar l’acord d’associació amb la Unió Europea. Aquest és un procés democràtic en el qual els nacionals seran convidats a votar sobre un acord de cooperació i interacció entre Andorra i la UE.Un acord que establirà les bases per a una cooperació més estreta i permetrà al país participar en programes i iniciatives de la UE en diverses àrees, com ara l’economia, la cultura, la ciència i la tecnologia.El resultat del referèndum serà vinculant i, només en cas d’aprovació, l’acord es convertirà en llei i serà ratificat per Andorra i la UE.En resum, és important que la població estigui al cas del contingut de l’acord i els seus possibles efectes abans de votar, per poder prendre una decisió informada i conscient.